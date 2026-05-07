Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία που αφορά την εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού. Το σύστημα αναμένεται να δεχτεί νέες αιτήσεις και διορθώσεις έως την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 18:00.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εστιάζουν σε δύο χαρακτηριστικά λάθη προς αποφυγή στις αιτήσεις για να μην υπάρξει καθυστέρηση καταβολής, εφιστώντας την προσοχή στην ελλιπή συμπλήρωση στοιχείων, ενώ δεύτερο συχνό σφάλμα είναι ότι πατούν προσωρινή αποθήκευση, που δεν αποτελεί οριστική υποβολή.

Ειδικότερα, ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ενημερώνει ότι από την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 18:00 η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της 2ης διμηνιαίας δόσης για το 2026.

Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις ή τροποποίηση υφισταμένων στις 29/05/2026 και ώρα 08:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν λεπτομερώς για το Επίδομα Παιδιού, μπορούν να επισκεφθούν τη σχετική σελίδα ΕΔΩ.

