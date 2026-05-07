Στη Γεωργία, στις πλαγιές του όρους Ερουσέτι, βρίσκεται ένα από τα ωραιότερα και πιο σημαντικά ιστορικά μνημεία της χώρας. Ο λόγος για τη Βάρτζια, τη μυστηριώδη πόλη-σπήλαιο που αφήνει τους επισκέπτες με το στόμα ανοιχτό όταν την αντικρίζουν.

Η λαξευμένη σε σπήλαια πόλη χρονολογείται από τον 12ο αιώνα και αποτελούταν από 6.000 χώρους σε 19 επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων 25 κελιών κρασιού, ενός μοναστηριού, 15 παρεκκλησίων και ενός φαρμακείου. Η Βάρτζια, μάλιστα, έφτασε να φιλοξενεί περίπου 2.000 μοναχούς, στέγαζε δεκάδες χιλιάδες κατοίκους ενώ ήταν μια αυτοσυντηρούμενη πόλη.

Εδώ, θα συναντήσετε και την εκκλησία της Κοίμησης, που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1180, ενώ διαθέτει μια σειρά από σημαντικές τοιχογραφίες. Μετά την κατάκτηση από τους Οθωμανούς τον 16ο αιώνα, η τοποθεσία εγκαταλείφθηκε κυρίως. Σήμερα, η Βάρτζια αποτελεί σημαντική πολιτιστική κληρονομιά της Γεωργίας, ενώ μια μικρή ομάδα μοναχών ζει ακόμα εδώ. Περίπου 300 διαμερίσματα είναι επισκέψιμα και σε μερικές σήραγγες οι παλιοί σωλήνες ύδρευσης μεταφέρουν πόσιμο νερό.

