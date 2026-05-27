Παρά τις αυξημένες τιμές στα αεροπορικά εισιτήρια και τη γενικότερη αβεβαιότητα που επικρατεί διεθνώς, η Ευρώπη εξακολουθεί να προσφέρει εξαιρετικές επιλογές για οικονομικές city break αποδράσεις το 2026.

Σύμφωνα με το νέο «City Costs Barometer» του Post Office, αρκετές πόλεις -κυρίως στην Ανατολική Ευρώπη- συνδυάζουν χαμηλό κόστος με αυθεντικές ταξιδιωτικές εμπειρίες, πολιτισμό και γαστρονομία.

Η έρευνα αξιολόγησε το συνολικό κόστος ενός διήμερου ταξιδιού για δύο άτομα, συμπεριλαμβάνοντας διαμονή σε ξενοδοχείο τριών αστέρων, γεύματα, ποτά, μετακινήσεις από και προς το αεροδρόμιο, κάρτα συγκοινωνιών, sightseeing tour και εισιτήρια για μουσεία και αξιοθέατα. Οι τιμές των ξενοδοχείων βασίστηκαν σε πραγματικά δεδομένα κρατήσεων για τον Ιούνιο του 2026.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το Σαράγεβο, η γοητευτική πρωτεύουσα της Βοσνίας- Ερζεγοβίνης, με συνολικό κόστος περίπου 287 ευρώ για ένα πλήρες city break δύο ημερών. Η πόλη ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη ατμόσφαιρά της, όπου συναντώνται η οθωμανική και η ευρωπαϊκή κουλτούρα, αλλά και για τις πολύ προσιτές τιμές της.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το Βουκουρέστι με περίπου 299 ευρώ, ενώ τα Τίρανα της Αλβανίας καταλαμβάνουν την τρίτη θέση με κόστος γύρω στα 304 ευρώ. Το Βελιγράδι, η Τρέντσιν στη Σλοβακία, η Ρίγα και η Λιλ συμπληρώνουν τις πιο value for money επιλογές για το 2026.

Όπως ενδιαφέρει το Conde Nast Traveller, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι αρκετοί λιγότερο προβεβλημένοι προορισμοί της Ανατολικής Ευρώπης προσφέρουν πλέον σημαντικά χαμηλότερες τιμές σε σχέση με παραδοσιακά αγαπημένες πόλεις όπως η Λισαβόνα ή η Πράγα, όπου οι αυξήσεις στις τιμές των ξενοδοχείων έχουν επηρεάσει αισθητά το συνολικό ταξιδιωτικό budget.

Αντίθετα, οι πιο ακριβοί προορισμοί στην Ευρώπη για το 2026 είναι το Όσλο και η Κοπεγχάγη, με το συνολικό κόστος ενός σύντομου ταξιδιού να φτάνει περίπου τα 850 και 777 ευρώ αντίστοιχα.

Οι 10 πιο οικονομικές πόλεις για city break στην Ευρώπη το 2026 είναι: