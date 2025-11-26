Η Ρίγα, η πρωτεύουσα της Λετονίας είναι από τους προορισμούς εκείνους που αξίζουν μια θέση στην ταξιδιωτική σας λίστα, ειδικά τον χειμώνα. Εξάλλου, οι χώρες του Βορρά, είναι θα λέγαμε συνυφασμένες στο μυαλό μας με χιόνι και μπόλικο κρύο.

Και η πανέμορφη και γραφική Ρίγα δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση. Αν και είναι από τους προορισμούς που είναι ιδανικοί για ταξίδι όλες τις εποχές, ενώ θεωρείται και οικονομικός, που την κάνει ακόμη πιο ελκυστική. Ειδικά, τα Χριστούγεννα είναι ιδανική επιλογή, καθώς η πόλη μεταμορφώνεται σε ένα μεσαιωνικό παραμύθι, με τα δεκάδες χριστουγεννιάτικα δέντρα να τη φωτίζουν, ενώ στις υπαίθριες αγορές μπορείτε να δοκιμάσετε τις τοπικές λιχουδιές.

Η πρωτεύουσα της Λετονίας ξεχωρίζει επίσης με τα Art Nouveau κτίρια της, αλλά και για τις γραφικές συνοικίες της με τα πολύχρωμα σπίτια και τις όμορφες πλατείες της. Με φόντο τον ποταμό Νταουγκάβα η κοσμοπολίτικη μητρόπολη με την πλούσια ιστορία 800 χρόνων είναι γνωστή και ως το «μικρό Παρίσι του Βορρά». Στα μέρη της που σίγουρα ξεχωρίζουν, είναι η παλιά πόλη με τα 150 ιστορικά και αρχιτεκτονικά μνημεία. Ο καθεδρικός της Ρίγα αποτελεί τη μεγαλύτερη μεσαιωνική εκκλησία στην Βαλτική και κατασκευάστηκε το 1211 από τον επίσκοπο Αλβέρτο της Ρίγας. Εκεί στεγάζεται και το μουσείο ιστορίας της πόλης που αποτελεί ένα από τα παλαιότερα μουσεία στην Ευρώπη καθώς χρονολογείται από το 1773.

Στα αξιοθέατα που αξίζει να επισκεφτείτε, είναι επίσης η Εθνική Όπερα και το Εθνικό Θέατρο που αποτελούν σημεία αναφοράς για την πολιτιστική ζωή της πόλης. Στη Ρίγα θα συναντήσετε και τον γοτθικό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιακώβου, με ιστορία εννέα αιώνων, ο οποίος βρίσκεται απέναντι από το κτήριο της Εθνοσυνέλευσης της χώρας.

Δείτε τις φωτογραφίες