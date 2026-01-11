Νέα, έντονη μεταβολή του καιρού βρίσκεται προ των πυλών, με μια ισχυρή ψυχρή εισβολή να επηρεάζει όλη τη χώρα, φέρνοντας πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ισχυρό παγετό και χιονοπτώσεις που κατά τόπους θα κατέβουν ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα.

Τον «κώδωνα του κινδύνου» αναμένεται να κρούσει η ΕΜΥ, η οποία, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, προγραμματίζει την έκδοση έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού μέσα στις επόμενες ώρες.

Όπως αναφέρει ο κ. Κολυδάς, εντός των επόμενων ωρών αναμένεται η έκδοση Έκτακτου Δελτίου από την ΕΜΥ, λόγω της επικείμενης ψυχρής εισβολής.

Με την ευκαιρία αυτή, απευθύνουμε θερμή παράκληση προς τη Διοίκηση της ΕΜΥ να διασφαλιστεί η εκτέλεση ραδιοβολίσεων και από τους τρεις σταθμούς ανώτερης ατμόσφαιρας, τόσο στις νυχτερινές όσο και στις μεσημβρινές ώρες. Οι μετρήσεις αυτές είναι κρίσιμες, καθώς αποτελούν τη βασική «πρώτη ύλη» για την αξιόπιστη τροφοδότηση των αριθμητικών προγνωστικών μοντέλων.

Χωρίς πραγματικά δεδομένα από την ανώτερη ατμόσφαιρα, η ανάλυση και η πρόγνωση του καιρού βασίζονται σε ελλιπείς εκτιμήσεις, γεγονός που αυξάνει σημαντικά την αβεβαιότητα – ιδίως σε περιπτώσεις δυναμικών καιρικών μεταβολών όπως μια ψυχρή εισβολή. Οι ραδιοβολίσεις δεν είναι τυπική διαδικασία, αλλά ουσιαστικό εργαλείο επιχειρησιακής πρόγνωσης και έγκαιρης προειδοποίησης.

Σε μια περίοδο όπου η ακρίβεια και η αξιοπιστία της πρόγνωσης έχουν άμεση σημασία για την Πολιτεία και τους πολίτες, η πλήρης αξιοποίηση του δικτύου παρατηρήσεων της ΕΜΥ είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία.

Η μεταβολή έχει ήδη αρχίσει να γίνεται αισθητή από σήμερα, Κυριακή (11/1), με θυελλώδεις βόρειους ανέμους και απότομη πτώση της θερμοκρασίας. Χαρακτηριστικό είναι ότι νωρίς το πρωί ο υδράργυρος έπεσε στους -10 βαθμούς Κελσίου στο Μέτσοβο, ενώ στην Κοζάνη και τη Φλώρινα καταγράφηκαν τιμές έως -8 °C, προμηνύοντας ένα ιδιαίτερα ψυχρό διήμερο.

Οι χιονοπτώσεις θα κάνουν την εμφάνισή τους σε πολλές περιοχές της χώρας, από τη Σκύρο έως την Εύβοια, ενώ η Δευτέρα αναμένεται να είναι η πιο κρύα ημέρα του κύματος κακοκαιρίας. Ισχυρός παγετός θα επικρατήσει κυρίως στα ηπειρωτικά, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να μην ξεπερνούν τους 10 βαθμούς Κελσίου ακόμη και σε περιοχές όπως η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Σε αρκετές περιοχές η θερμοκρασία θα σημειώσει «ελεύθερη πτώση» μεγαλύτερη των 10 βαθμών μέσα σε λίγες ώρες.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται η εκδήλωση ασθενών χιονοπτώσεων και σε χαμηλότερα υψόμετρα, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Στο επίκεντρο του ψυχρού αυτού επεισοδίου θα βρεθούν περιοχές της ανατολικής Στερεάς, της ανατολικής Πελοποννήσου, καθώς και νησιά του Αιγαίου, όπως η Λήμνος, η Σκύρος, η Εύβοια, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, η Θάσος και η Σαμοθράκη.

Ο καιρός τη Δευτέρα (12/01/2026)

Στο Ιόνιο αναμένονται λίγες παροδικές νεφώσεις έως το μεσημέρι. Στη δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο, ενώ στα ορεινά και ημιορεινά θα σημειωθούν χιονοπτώσεις. Από το μεσημέρι και μετά ο καιρός θα βελτιωθεί και θα καταστεί σχεδόν αίθριος.

Στη Θράκη, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, τις Σποράδες, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο προβλέπεται χιονόνερο, με μεμονωμένες καταιγίδες στα θαλάσσια τμήματα και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, σε υψόμετρα άνω των 300 μέτρων. Στη Θράκη και την ανατολική Μακεδονία, οι χιονοπτώσεις ενδέχεται πρόσκαιρα να φτάσουν και σε πεδινές περιοχές, σε υψόμετρα άνω των 100 μέτρων. Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Κρήτης και των Κυκλάδων. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ και στα πελάγη 7 έως τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα συνεχίσει την πτωτική της πορεία σε ολόκληρη τη χώρα. Στα βόρεια, οι ελάχιστες τιμές θα κυμανθούν από -3 έως -5 βαθμούς Κελσίου, στα βορειοδυτικά από -6 έως -10 βαθμούς, ενώ στα κεντρικά ηπειρωτικά από -3 έως 0 βαθμούς. Οι μέγιστες θερμοκρασίες δεν θα ξεπεράσουν τους 5 βαθμούς στα βόρεια, τους 6 με 8 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά, τους 9 με 11 βαθμούς στα δυτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη και τους 11 με 13 βαθμούς στα Δωδεκάνησα. Στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθεί παγετός, ο οποίος στα βόρεια θα είναι ολικός και κατά τόπους ισχυρός.

Ο καιρός την Τρίτη (13.01.2026)

Στην Κρήτη και το νότιο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές, στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός ο οποίος κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια θα είναι ισχυρός.

Ο καιρός την Τετάρτη (14.01.2026)

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι στα νότια βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, όμως νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Ο καιρός την Πέμπτη (15.01.2026)

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, όμως νωρίς το πρωί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.