Με έντονο βαθμολογικό ενδιαφέρον και διαφορετικά κίνητρα για κάθε ομάδα, η 16η αγωνιστική της Super League ολοκληρώνεται σήμερα με τέσσερις αναμετρήσεις που επηρεάζουν τόσο την κορυφή όσο και τη μάχη για την τετράδα και την παραμονή.

Το ντέρμπι Άρης – ΑΕΚ στο «Κλ. Βικελίδης» κλέβει την παράσταση ενώ κρίσιμες είναι οι ισορροπίες και στα υπόλοιπα ματς.



ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΒΟΛΟΣ

16:00, Novasports Prime

Ο Λεβαδειακός μπαίνει στο νέο έτος με στόχο να συνεχίσει την εντυπωσιακή πορεία του και να κυνηγήσει την υπέρβαση, αφού στόχος είναι ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Προέρχεται από δύο συνεχόμενες νίκες, είναι τρεις αγωνιστικές αήττητος και θέλει να επιβεβαιώσει την παρουσία του στην πρώτη τετράδα με μία νίκη, που μπορεί να κάνει τη διαφορά στη συνέχεια. Ο Λεβαδειακός εξακολουθεί να έχει την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα, ο Παπαδόπουλος έχει τη σημαντική απουσία του τιμωρημένου μέσου Κωστή.

Ο Βόλος αποκλείστηκε στο Κύπελλο, χάνοντας στο Πανθεσσαλικό από την Κηφισιά και πάει στην Λιβαδειά για ένα πολύ σημαντικό ματς. Με νίκη θα πάρει ρεβάνς για την ήττα του πρώτου γύρου και θα πιάσει τον Λεβαδειακό στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας. Η ομάδα της Μαγνησίας είναι πολύ δυνατή εκτός έδρας, έχοντας ήδη τέσσερα «διπλά», όταν σκοράρει συνήθως κερδίζει (εξαίρεση η ήττα στην Λεωφόρο), ενώ ενισχύεται αμυντικά και επιθετικά στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο. Εκτός είναι ο τιμωρημένος μπακ Μύγας.

ΟΦΗ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

17:30, COSMOTE SPORT 1 HD

Ο ΟΦΗ πέτυχε τη σημαντική πρόκριση στο Κύπελλο επί του Αστέρα και θέλει να επαναλάβει την επιτυχία του και στο πρωτάθλημα, όπου έχει χάσει πολύτιμο έδαφος. Δείχνει να είναι σε καλύτερη κατάσταση στο ξεκίνημα του νέου έτους και να είναι πιο αποτελεσματικός στο Παγκρήτιο, όπου μετά από ένα σερί ηττών, τώρα έχει δύο νίκες σε πρωτάθλημα και Κύπελλο και μία ισοπαλία, στον τελικό του Σούπερ Καπ με τον Ολυμπιακό. Από προβλήματα προέρχονται ο αμυντικός Κρίσμανιτς και ο εξτρέμ Φούντας.

Ο Αστέρας μετά τον αποκλεισμό στο Κύπελλο, όπου ήθελε να κυνηγήσει τη διάκριση πάει στο Ηράκλειο για τη ρεβάνς, αλλά και για ένα αποτέλεσμα που έχει μεγάλη ανάγκη, καθώς είναι πλέον επικεντρωμένος στο πρωτάθλημα, όπου θα κυνηγήσει το στόχο της οχτάδας και έχει ήδη χάσει πολύτιμο έδαφος. Πρόβλημα ότι δυσκολεύεται στο γκολ, καθώς δεν έχει σκοράρει στα τρία τελευταία παιχνίδια στις δύο διοργανώσεις. Εκτός πλάνων είναι ο τιμωρημένος μέσος Γιαμπλόνσκι, από προβλήματα προέρχονται οι αμυντικοί Άλχο, Σιλά και ο μεσοεπιθετικός Μπαρτόλο.

ΑΡΗΣ – ΑΕΚ

19:30, Novasports Prime

Ο Άρης προκρίθηκε στο Κύπελλο επί του Παναιτωλικού και ψάχνει ένα μεγάλο αποτέλεσμα. Στα ντέρμπι δεν έχει ακόμη νίκη, στο γήπεδο του όμως δεν έχει χάσει στα μεγάλα παιχνίδια στο πρωτάθλημα και το Κύπελλο, με ισοπαλίες απέναντι σε Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Δεν έχει δεχθεί γκολ στα τρία τελευταία ματς στις δύο διοργανώσεις, έχει όμως τη σημαντική απουσία του βασικού φορ Μορόν, που είναι τιμωρημένος. Από προβλήματα προέρχονται οι αμυντικοί Μεντίλ, στόπερ Άλβαρο, αναμένονται σημαντικές επιστροφές για τον Χιμένεθ.

Η ΑΕΚ έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο το 2025 και το νέο έτος τη βρίσκει στην κορυφή, όπου θέλει να μείνει και μετά το ντέρμπι με τον Άρη. Προέρχεται από επτά σερί νίκες στο πρωτάθλημα και με επιτυχίες και στην Ευρώπη και στο Κύπελλο, ενώ κάνει και κινήσεις ενίσχυσης για να κυνηγήσει τους στόχους της (τελευταία ο φορ Βάργκα). Δείχνει μεγαλύτερη ευχέρεια στο σκοράρισμα, έχει επιστροφές (οι μέσοι Πινέδα, Γκατσίνοβιτς και ο στόπερ Μουκουντί), από προβλήματα όμως προέρχονται οι επιθετικοί Ζίνι, Πιερό.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

21:00, COSMOTE SPORT 1 HD

Ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει μία νέα αρχή στο 2026 και ήδη κινείται έντονα στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου για να αλλάξει σημαντικά το ρόστερ του και να είναι πιο αποτελεσματικός. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται το τρίποντο απέναντι στον Πανσερραϊκό, καθώς έχει μείνει μακριά από την κορυφή και θέλει να εξασφαλίσει τουλάχιστον την παρουσία του στην τετράδα. Εκτός είναι ο γκολκίπερ Λαφόν (Κύπελλο Αφρικής), από προβλήματα προέρχονται ο μπακ Κυριακόπουλος, ο νεοαποκτηθείς μέσος Κοντούρης και οι φορ Ντέσερς και Πάντοβιτς.

Ο Πανσερραϊκός συνεχίζει να αποτελεί τον αδύναμο κρίκο της κατηγορίας, παραμένει τελευταίος και πλέον σε απόσταση επτά βαθμών από τη σωτηρία, έχει τη χειρότερη επίθεση και άμυνα, μετράει εννέα συνεχόμενες ήττες και δεν έχει σκοράρει στα πέντε τελευταία παιχνίδια. Η προσπάθεια για παραμονή γίνεται όλο και πιο δύσκολη από το ξεκίνημα του 2026 και θα προσπαθήσει να είναι όσο πιο ανταγωνιστικός μπορεί στην Λεωφόρο. Εκτός είναι λόγω τιμωρίας ο βασικός γκολκίπερ Τιναλίνι, οι αμυντικοί Γεωργιάδης, Καλίνιν και ο επιθετικός Μάρας.