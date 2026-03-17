Μια εκπληκτική Σπόρτινγκ Λισαβόνας ανέτρεψε το 3-0 με το οποίο είχε ηττηθεί στη Νορβηγία από τη Μπόντο Γκλιμτ και επικρατώντας με 5-0, στην παράταση, πήρε μεγάλη πρόκριση για τους προημιτελικούς του Champions League.

Οι Νορβηγοί είχαν τρελάνει κόσμο με την πορεία τους στη φετινή διοργάνωση και μετά τη νίκη τους με 3-0 στο πρώτο παιχνίδι, την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν το απόλυτο φαβορί για την πρόκριση. Οι Πορτογάλοι, όμως, το πίστευαν, το πάλεψαν και δικαιώθηκαν.

Η ομάδα της Λισαβόνας πίεζε από το ξεκίνημα του ματς και κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 34ο λεπτό με την κεφαλιά του Ινάσιο μετά το κόρνερ του Τρινκάο. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 1-0 και στο 61′ ήρθε το 2-0 με τον Γκονσάλβες μετά το γύρισμα του Κατάμο.

Η Σπόρτινγκ ήθελε ένα γκολ ακόμη για να ισοφαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα και το πέτυχε στο 78′ με το πέναλτι του Σουάρες, μετά το χέρι του Μπιόρκαν, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση. Μια παράταση που άρχισε ιδανικά για τους γηπεδούχους καθώς στο 92′ ο Αραούχο με σουτ εντός περιοχής έγραψε το 4-0.

Η Μπόντο Γκλιμτ προσπαθούσε να αντιδράσει αλλά δεν μπορούσε και στο 120′ ο Νελ διαμόρφωσε το τελικό 5-0 για τη Σπόρτινγκ, η οποία θα αντιμετωπίσει Άρσεναλ ή Λεβερκούζεν στους «8».