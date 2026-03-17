Η Μπόντο Γκλιμτ κοντράρεται με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας στη ρεβάνς της νίκης της με 3-0 στο πρώτο παιχνίδι για τη φάση των «16» του Champions League και κάνει ρεκόρ με την 11άδα της.

Όταν άρχισε η φετινή σεζόν κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι οι Νορβηγοί θα ήταν αγκαλιά με την πρόκριση στους προημιτελικούς, κατάφεραν όμως να εκπλήξουν τους πάντες με τα αποτελέσματά τους.

Η Μπόντο είναι μια καλοδουλεμένη ομάδα με τρομερή ομοιογένεια και αυτό ενδεχομένως να οφείλεται και στο γεγονός πως η 11άδα της δεν αλλάζει, πλέον, για κανένα λόγο. Και αυτό θα φέρει τελικά και ένα ρεκόρ.

Για έκτο συνεχόμενο παιχνίδι στο Champions League η Μπόντο Γκλιμτ θα παραταχθεί με την ίδια 11άδα και αυτό αποτελεί ρεκόρ για τη διοργάνωση, σπάζοντας το προηγούμενο που είχε η Οσέρ από τη σεζόν 2002-03, όταν είχε παραταχθεί με την ίδια 11άδα σε πέντε συνεχόμενα ματς.

Οι 11 παίκτες με τους οποίους θα αρχίσει το ματς κόντρα στη Σπόρτινγκ η νορβηγική ομάδα είναι οι Χάικιν, Σιόβολντ, Μπιόρτουφτ, Γκούντερσεν, Μπιόρκαν, Έβγεν, Μπεργκ, Φετ, Μπλόμπεργκ, Χεγκ, Χάουγκε.