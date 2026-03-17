Η Άρσεναλ επικράτησε της Λεβερκούζεν με 2-0 και προκρίθηκε στους «8» του Champions League, εκεί όπου βρίσκεται και η Ρεάλ Μαδρίτης μετά το 2-1 επί της Μάντσεστερ Σίτι στην Αγγλία, όπως και η Παρί Σεν Ζερμέν που νίκησε και εκτός έδρας, με 3-0, την Τσέλσι.

Το παιχνίδι με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, μετά τα αποτελέσματα των πρώτων αναμετρήσεων, ήταν αυτό του Emirates, όπου η Άρσεναλ υποδέχθηκε τη Λεβερκούζεν στη ρεβάνς του 1-1. Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα ήταν το φαβορί και το επιβεβαίωσε, παίρνοντας τη νίκη με 2-0 χάρη σε δύο γκολάρες. Η πρώτη ήταν του Έζε στο 36′ καθώς γύρισε και εκτέλεσε με τρομερό σουτ εκτός περιοχής, η δεύτερη ήταν στο 63′ με το πολύ ωραίο πλασέ, επίσης εκτός περιοχής, από τον Ράις.

Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης 1-2

Με τη Ρεάλ να έχει επικρατήσει με 3-0 στη Μαδρίτη, η Σίτι έπρεπε να κάνει επική ανατροπή στο Μάντσεστερ αλλά οι -ούτως ή άλλως λίγες- ελπίδες της εξανεμίστηκαν από νωρίς, καθώς στο 20′ ο Μπερνάρντο Σίλβα αποβλήθηκε για χέρι και η «βασίλισσα» κέρδισε πέναλτι, με τον Βινίσιους να εκτελεί για το 0-1. Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα, αν και με 10 παίκτες, ισοφάρισε στο 41′ με κοντινή προσπάθεια του Χάαλαντ, δεν μπορούσε όμως να κάνει κάτι παραπάνω και στις καθυστερήσεις του αγώνα ο Βινίσιους έγραψε το τελικό 1-2.

Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν 0-3

Οι Γάλλοι είχαν επικρατήσει με 5-2 στο πρώτο παιχνίδι, οπότε η πρόκριση ήταν σχεδόν σίγουρη και οριστικοποιήθηκε στη ρεβάνς με νέα επιβλητική νίκη. Στο 6′ ο Κβαρατσχέλια, μετά το γέμισμα του Σαφόνοφ και το λάθος του Σαρ, έκανε το 0-1 και στο 14′ ο Μπαρκολά με ωραίο σουτ από το ύψος της περιοχής έγραψε το 0-2. Η Τσέλσι αποδέχθηκε από πολύ νωρίς τη μοίρα της και και στο 62′ η Παρί Σεν Ζερμέν έκανε το 0-3, το οποίο ήταν το τελικό αποτέλεσμα, με εξαιρετικό σουτ του Μαγιουλού.