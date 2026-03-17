Η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων εξέδωσε επίσημη κλήση προς την Υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι, απαιτώντας την κατάθεσή της στις 14 Απριλίου στο πλαίσιο έρευνας για τη διαχείριση της υπόθεσης του Τζέφρι Έπστιν.



Ο Πρόεδρος της επιτροπής, Τζέιμς Κόμερ, διερευνά πιθανή κακοδιαχείριση από την πλευρά της ομοσπονδιακής κυβέρνησης όσον αφορά την έρευνα για τον Τζέφρι Έπστιν και τη Γκιλέιν Μάξγουελ, καθώς και τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί διαφάνειας των σχετικών αρχείων.



Η Μπόντι θεωρείται άμεσα υπεύθυνη για την επίβλεψη και τη δημοσιοποίηση αυτών των εγγράφων, ενώ πριν από την επίσημη κατάθεση είναι προγραμματισμένη μια εμπιστευτική ενημέρωση των μελών της επιτροπής από την ίδια και τον αναπληρωτή της. Η εμπιστευτική αυτή ενημέρωση που θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών, έρχεται σε κόντρα με την πρακτική που τηρούνταν έως τώρα και επέτρεπε πλήρη διαφάνεια μέσω της τηλεοπτικής μετάδοσης της συνεδρίασης.



Η συγκεκριμένη έρευνα για κακοδιαχείριση της υπόθεσης Έπστιν στοχεύει στην πιθανή τροποποίηση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση του trafficking και τη μεταρρύθμιση των συμφωνιών μη-δίωξης σε υποθέσεις σεξουαλικών εγκλημάτων. Ο Κόμερ υπογράμμισε τη δικαιοδοσία της επιτροπής να απαιτεί μαρτυρίες και έγγραφα για οποιοδήποτε ζήτημα κρίνει απαραίτητο για το ελεγκτικό της έργο, όπως αναφέρει το Fox News.