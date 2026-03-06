Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε χθες, Πέμπτη, στη δημοσιότητα αρχεία του FBI που συνοψίζουν τις συνεντεύξεις μιας μη κατονομαζόμενης γυναίκας, στις οποίες διατυπώνει κατηγορίες εις βάρος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που συνδέονται με μια φερόμενη σεξουαλική συνεύρεση.

Πράκτορες του FBI ανέκριναν τη γυναίκα τέσσερις φορές μέσα στο 2019 στο πλαίσιο της έρευνάς τους για τον αποθανόντα Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Έπστιν, ο οποίος είχε καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης είχε προηγουμένως δώσει στη δημοσιότητα αρχεία που επιβεβαιώνουν ότι πραγματοποιήθηκαν οι συνεντεύξεις της γυναίκας στους πράκτορες, αλλά έδωσε στη δημοσιότητα μια περίληψη μόνο μιας από αυτές τις τέσσερις συναντήσεις τους, στην οποία η γυναίκα κατηγορεί τον Έπστιν ότι την παρενόχλησε σεξουαλικά όταν ήταν έφηβη.

Τα αρχεία αυτά, τα οποία αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του υπουργείου χθες, περιλαμβάνουν τον ισχυρισμό της ότι ο πρόεδρος Τραμπ επιχείρησε να την υποχρεώσει σε στοματικό σεξ όταν ο Έπστιν του την σύστησε στη Νέα Υόρκη ή στο Νιου Τζέρσι στα χρόνια του 1980 κι ενώ εκείνη ήταν μεταξύ 13 και 15 ετών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε ερωτήματα σχετικά με αυτές τις νέες αποκαλύψεις. Το Politico, το οποίο προέβη πρώτο σε αυτές τις αποκαλύψεις, ανέφερε ότι η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς της γυναίκας αυτής «εντελώς αβάσιμες κατηγορίες, χωρίς απολύτως κανένα αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο».

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης προειδοποίησε ότι ορισμένα από τα έγγραφα περιλαμβάνουν «αναληθείς και χάριν εντυπωσιασμού ισχυρισμούς εναντίον του προέδρου Τραμπ».

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει με ανεξάρτητο τρόπο την αξιοπιστία των ισχυρισμών της γυναίκας αυτής και τα αρχεία του FBI δείχνουν ότι οι πράκτορες της υπηρεσίας σταμάτησαν να έχουν επικοινωνία μαζί της το 2019.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι τα αρχεία που έδωσε χθες στη δημοσιότητα συγκαταλέγονται στα 15 έγγραφα, τα οποία «εσφαλμένα κωδικοποίησε ως διπλότυπα» και ως εκ τούτου δεν τα έδωσε στη δημοσιότητα.

Η αποκάλυψη γίνεται καθώς το υπουργείο Δικαιοσύνης δέχεται εξονυχιστικό έλεγχο στο Κογκρέσο για τους χειρισμούς του των εγγράφων από την έρευνα για τον Έπστιν, η οποία υπάρχει η απαίτηση να δημοσιοποιείται.

Οι Δημοκρατικοί έχουν κατηγορήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι αποκρύπτει αρχεία που συνδέονται με τον πρόεδρο και μια επιτροπή στη Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε υπέρ της κλήτευσης της υπουργού Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι ώστε να της υποβάλλουν ερωτήσεις οι βουλευτές για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση χειρίζεται τις αποκαλύψεις.

Ο Τραμπ έχει ισχυριστεί ότι η σχέση του με τον Έπστιν έληξε στα μέσα του 2000 και ότι δεν γνώριζε για τη δράση του.

Αρχεία που δημοσιοποιήθηκαν παλαιότερα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης δείχνουν ότι ο Τραμπ ταξίδεψε αρκετές φορές με το ιδιωτικό αεροπλάνο του Έπστιν στα χρόνια του 1990, κάτι το οποίο ο ίδιος ο Πρόεδρος διαψεύδει.

Μετά την πρώτη φορά που ο χρηματιστής κατηγορήθηκε για σεξουαλικά εγκλήματα, ο Τραμπ κάλεσε τον επικεφαλής της αστυνομίας του Παλμ Μπιτς για να του πει ότι «όλοι γνωρίζουν πως κάνει τέτοια πράγματα (ο Έπστιν)», σύμφωνα με ένα αρχείο από συνέντευξη στο FBI.

Στην περιγραφή της τελευταίας συνέντευξης της γυναίκας στους πράκτορες του FBI, που διεξήχθη τον Οκτώβριο του 2019 στη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, οι πράκτορες την ρώτησαν αν προτίθεται να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τον πρόεδρο.

Η απάντησή της, με βάση την έκθεση του πράκτορα, ήταν: «ποιο θα ήταν το νόημα σε αυτή τη φάση της ζωής μου να δώσω πληροφορίες όταν υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μη γίνει κάτι γι’ αυτό;».