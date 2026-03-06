Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τη νέα πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε σήμερα το Ιράν κατά του Ισραήλ. Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τη χρήση προηγμένων βαλλιστικών όπλων, μεταξύ των οποίων και ο Khorramshahr 4, ο οποίος διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες εκρηκτικές κεφαλές στο οπλοστάσιο της Τεχεράνης.

Ο πύραυλος Kheibar, γνωστός και ως Khorramshahr-4, είναι ένας βαλλιστικός πύραυλος μέσου βεληνεκούς (MRBM), ο οποίος σύμφωνα με την ιστοσελίδα economictimes αναπτύχθηκε από το Ιράν και παρουσιάστηκε επίσημα το 2023. Αποτελεί μέρος της οικογένειας πυραύλων Khorramshahr, η οποία έχει σχεδιαστεί για τη μεταφορά βαρέων κεφαλών σε μεγάλες αποστάσεις.

Βασικές δυνατότητες του βαλλιστικού πυραύλου Kheibar

Εμβέλεια και ακτίνα δράσης: Διαθέτει βεληνεκές περίπου 2.000 χιλιομέτρων, γεγονός που του επιτρέπει να πλήξει στόχους στο Ισραήλ και στο μεγαλύτερο μέρος της Δυτικής Ασίας από το ιρανικό έδαφος.

Ισχύς κεφαλής: Μπορεί να μεταφέρει εξαιρετικά βαρύ ωφέλιμο φορτίο, βάρους περίπου 1.500-1.800 κιλών. Πρόκειται για μία από τις βαρύτερες κεφαλές στο ιρανικό οπλοστάσιο.

Ταχύτητα

Ο πύραυλος αναπτύσσει υπερηχητικές ταχύτητες:

Έως Mach 16 εκτός της ατμόσφαιρας.

Περίπου Mach 8 κατά την επανείσοδό του στην ατμόσφαιρα.

Επιχειρησιακά χαρακτηριστικά

Ο πύραυλος έχει εκτιμώμενη ακρίβεια 10-30 μέτρων (CEP) και μπορεί να εκτοξευθεί είτε από κινητούς εκτοξευτές είτε από υπόγειες βάσεις.

Ένα από τα σημαντικότερα θέματα συζήτησης σχετικά με τον πύραυλο Kheibar είναι η ικανότητά του να αποφεύγει συστήματα αναχαίτισης, όπως το ισραηλινό σύστημα Iron Dome (Σιδερένιος Θόλος).

Ιρανοί αξιωματούχοι και προσκείμενα σε αυτούς μέσα ενημέρωσης έχουν επανειλημμένα ισχυριστεί ότι προγενέστερες επιθέσεις με πυραύλους της σειράς Khorramshahr κατάφεραν να διαπεράσουν την ισραηλινή αεράμυνα. Μάλιστα, το περασμένο έτος, ιρανικές δυνάμεις υποστήριξαν ότι ο πύραυλος διέτρησε τον Σιδερένιο Θόλο και έπληξε το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ.