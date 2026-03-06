Το παράπονό του για τα πρόστιμα που έχει κληθεί να πληρώσει στην Euroleague, εξέφρασε ο Εργκίν Αταμάν μιλώντας στο τουρκικό TRT Spor.

Μάλιστα ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, τόνισε πως με τόσα πρόστιμα είναι ένας από τους χορηγούς της διοργάνωσης.

«Μου επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000 ευρώ επειδή μίλησα εναντίον των διαιτητών. Είμαι ήδη ένας από τους χορηγούς της Euroleague. Στο Ισραήλ, 10.000 άνθρωποι με έβριζαν, αλλά η Μακάμπι έλαβε ελαφρύτερη ποινή. Αυτό σημαίνει ότι η επιρροή του Εργκίν Αταμάν είναι μεγαλύτερη. Μάλλον έτσι το βλέπει η Ευρωλίγκα», τόνισε αρχικά και πρόσθεσε:

«Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Euroleague βασίζονται, φυσικά, σε ένα νομικό πλαίσιο. Ωστόσο, το κύριο πρόβλημα είναι ότι η Euroleague δεν διορίζει εξουσιοδοτημένο άτομο για να επιβλέπει την οργάνωση των αγώνων. Οι μόνοι υπεύθυνοι είναι οι διαιτητές. Οι διαιτητές επικεντρώνονται αποκλειστικά στη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής του αγώνα.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δυσάρεστες καταστάσεις. Σε έναν οργανισμό με τόσο σημαντική επένδυση, ένας αξιωματούχος της EuroLeague θα πρέπει να αναλάβει την πρωτοβουλία να αποτρέψει αυτά τα πράγματα.

Για παράδειγμα, ζητήματα όπως πανό ή προσβλητική γλώσσα… Δεν τα αποτρέπουν αυτά τα πράγματα. Αντίθετα, απλώς επιβάλλουν ποινές που βασίζονται αποκλειστικά στους δικούς τους πειθαρχικούς κανονισμούς. Κατά συνέπεια, όσοι επηρεάζονται αρνητικά διαμαρτύρονται σοβαρά».