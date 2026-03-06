Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα δώσει το «παρών» το Σάββατο στην τελετή επιστροφής των σορών των έξι πρώτων Αμερικανών στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο με το Ιράν.

Η αμερικανική προεδρία είχε ανακοινώσει την Τετάρτη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ προτίθετο να παραστεί στην «επίσημη μεταφορά» αυτών των έξι στρατιωτικών, πέντε ανδρών και μιας γυναίκας, που σκοτώθηκαν την Κυριακή σε πλήγμα με ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατά αμερικανικής στρατιωτικής θέσης στο Πορτ Σουάιμπα, στο Κουβέιτ, αλλά η ημερομηνία δεν είχε οριστεί ακόμη.

«Το Σάββατο ο πρόεδρος θα μεταβεί στη στρατιωτική βάση του Ντόβερ για να παραστεί στην επίσημη μεταφορά των σορών των έξι στρατιωτικών που σκοτώθηκαν στην πρώτη ομοβροντία που εξαπέλυσε το Ιράν κατά των δυνάμεών μας», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, αναφερόμενη στη βάση στο Ντέλαγουερ, στις ανατολικές ΗΠΑ, όπου είθισται να επαναπατρίζονται οι σοροί των πεσόντων στο εξωτερικό Αμερικανών στρατιωτικών.

Με απόλυτη ακρίβεια έχει οργανωθεί το πολύ λιτό τελετουργικό, κατά τη διάρκεια του οποίου μια προς μια οι σοροί μεταφέρονται από μεταγωγικό αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας σε όχημα υπό το βλέμμα των παρόντων επισήμων που παρακολουθούν ακίνητοι και σιωπηλοί.

Ο αμερικανικός στρατός χρησιμοποιεί μάλιστα συγκεκριμένο λεξιλόγιο, κάνοντας λόγο για «επίσημη μεταφορά» και όχι για «τελετή», αποφεύγοντας να χρησιμοποιήσει τη λέξη «φέρετρο».

Ωστόσο πίσω από τη στρατιωτική αυστηρότητα, κυριαρχούν ιδιαίτερα φορτισμένες συναισθηματικά στιγμές καθώς οι οικογένειες βλέπουν, για πρώτη φορά, τα φέρετρα μέσα στα οποία είναι οι δικοί τους άνθρωποι.

Οι έξι στρατιωτικοί που σκοτώθηκαν την επομένη της έναρξης του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν ήταν έφεδροι που είχαν σταλεί στο Κουβέιτ, και υπάγονταν στην 103η διοίκηση υποστήριξης με έδρα το Ντε Μόιν της Αϊόβα, σύμφωνα με το Πεντάγωνο.