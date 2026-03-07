Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ τόνισε χθες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να επιτρέψουν την άρση κυρώσεων για μεγαλύτερες ποσότητες ρωσικού πετρελαίου, μία μέρα αφότου η Ουάσινγκτον χορήγησε απαλλαγή 30 ημερών που δίνει τη δυνατότητα πώλησης ρωσικού αργού το οποίο είχε παραμείνει εγκλωβισμένο σε πλοία προς την Ινδία.

«Μπορεί να άρουμε τις κυρώσεις σε περισσότερο ρωσικό πετρέλαιο», δήλωσε ο Μπέσεντ στην εκπομπή «Kudlow» του Fox Business.

«Υπάρχουν εκατοντάδες εκατομμύρια βαρέλια αργού εν πλω, τα οποία υπόκεινται σε κυρώσεις, και ουσιαστικά με την άρση των κυρώσεων αυτών, το υπουργείο Οικονομικών μπορεί να δημιουργήσει προσφορά και εξετάζουμε αυτό το ζήτημα», συμπλήρωσε.