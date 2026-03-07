Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ενέκρινε πιθανή πώληση στρατιωτικού υλικού στο Ισραήλ, αξίας 151,8 εκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς να προηγηθεί εξέταση από το Κογκρέσο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το Ισραήλ ζήτησε να αγοράσει 12.000 σώματα βομβών γενικής χρήσης BLU-110A/B βάρους 1.000 λιβρών.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έκρινε ότι υπήρχε επείγουσα ανάγκη που απαιτούσε την άμεση προώθηση της πώλησης προς το Ισραήλ. Η ανακοίνωση γίνεται ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν.