Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) έδωσαν στη δημοσιότητα ένα τρισδιάστατο κινούμενο μοντέλο που απεικονίζει «μια απεικόνιση του υπόγειου καταφυγίου» του εκλιπόντος Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Aλί Χαμενεΐ, στην Τεχεράνη.

Χθες Παρασκευή, οι IDF ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν βομβαρδισμό και κατέστρεψαν το υπόγειο καταφύγιο του ανώτατου ηγέτη στην καρδιά της Τεχεράνης, το οποίο – όπως σημειώνουν – συνέχιζε να χρησιμοποιείται από ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους και μετά τον θάνατό του.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των IDF, περίπου 50 ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έριξαν σχεδόν 100 βόμβες στο σημείο.

Το καταφύγιο ήταν χτισμένο κάτω από το «σύμπλεγμα ηγεσίας» του Ιράν, εκτεινόταν υπογείως σε πολλούς διαδρόμους και περιλάμβανε «πολλά σημεία εισόδου και αίθουσες για συγκεντρώσεις ανώτερων μελών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος».