Η «τελευταία σταγόνα» που ώθησε τον Πρόεδρο Τραμπ να απολύσει την Υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ ήταν η άρνησή της να απαντήσει σε ακρόαση στη Βουλή των Αντιπροσώπων την Τετάρτη σχετικά με το αν είχε «σεξουαλικές σχέσεις» με τον υφιστάμενό της, κορυφαίο συνεργάτη του Τραμπ, Κόρεϊ Λεβαντόφσκι.



Η απογοήτευση του Τραμπ με την Νόεμ είχε «χτυπήσει ταβάνι» και ήδη εξέταζε το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της, όταν εκείνη ισχυρίστηκε την Τρίτη ενώπιον γερουσιαστών ότι ο Τραμπ ενέκρινε 220 εκατομμύρια δολάρια για διαφημίσεις στις οποίες πρωταγωνιστούσε η ίδια η υπουργός — αλλά η αδυναμία της να απαντήσει ευθαρσώς σε άλλη ερώτηση ήταν αυτό που σφράγισε τη μοίρα της.

«Η ερώτηση για τη σχέση της στην ακρόαση ήταν στην πραγματικότητα η τελευταία σταγόνα. Ήταν απίστευτα σκληρό», είπε μια πηγή για την απάντηση της Νόεμ, η οποία εκλήφθηκε ευρέως ως παραδοχή ότι κοιμόταν με τον υφιστάμενό της.



Ο σύζυγός της εδώ και 34 χρόνια, Μπράιαν Νόεμ, την είχε συνοδεύσει στην ακρόαση, ενώ ο Λεβαντόφσκι δεν ήταν παρών. Η αποπεμφθείσα επικεφαλής του DHS αρνήθηκε να απαντήσει απευθείας όταν ρωτήθηκε αν είχε σεξουαλικές σχέσεις με τον Λεβαντόφσκι, χαρακτηρίζοντας την ερώτηση «σκουπίδια». «Είχατε σεξουαλικές σχέσεις με τον Κόρεϊ Λεβαντόφσκι;» ρώτησε η βουλευτής Σίντνεϊ Καμλάγκερ-Ντόουβ τη Νόεμ κατά τη διάρκεια της ακρόασης. «Είμαι σοκαρισμένη που πέφτουμε σε αυτό το επίπεδο και διακινούμε σκουπίδια των ταμπλόιντ σε αυτή την επιτροπή σήμερα», είπε η Νόεμ ως απάντηση. «Αυτό που θα σας πω είναι ότι είναι ένας ειδικός κυβερνητικός υπάλληλος που εργάζεται για τον Λευκό Οίκο. Υπάρχουν χιλιάδες τέτοιοι στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση».



Μετά από επανειλημμένες πιέσεις από άλλους νομοθέτες για μια απάντηση ναι ή όχι, η Νόεμ συνέχισε να αποφεύγει το θέμα. «Πιστεύω πραγματικά ότι πρέπει να πείτε τη λέξη “όχι” στα πρακτικά, ώστε να το ξεκαθαρίσετε αυτό», είπε ο βουλευτής Τζάρεντ Μόσκοβιτς. Η Νόεμ δεν το έκανε ποτέ.



«Τα πράγματα συσσωρεύονταν», είπε μια άλλη πηγή, η οποία συμφώνησε ότι αυτό ήταν το τελευταίο καρφί στο φέρετρο της υπουργού. Μια τρίτη πηγή ανέφερε: «Δεν υπήρχε γυρισμός μετά τις δύο ακροάσεις. Όλα κατέληξαν να αφορούν την ίδια και εκείνον». Ο ίδιος ο Λεβαντόφσκι δήλωσε ότι δεν ήταν σίγουρος για το ρόλο που έπαιξε η φερόμενη σχέση τους. «Μου ζητάτε να κάνω εικασίες για πράγματα στα οποία δεν έχω καμία γνώση», είπε όταν επικοινώνησαν οι δημοσιογράφοι μαζί του τηλεφωνικά.



Η αποπομπή της Νόεμ από τον Τραμπ —ο πρώτος ανασχηματισμός του υπουργικού συμβουλίου στη δεύτερη θητεία του— ήρθε λίγο αφότου δήλωσε στο Reuters ότι εκείνη είπε ψέματα στο Κογκρέσο για την έγκριση των διαφημιστικών δαπανών, δίνοντας την εντύπωση ότι αυτός ήταν ο βασικός λόγος για την απόφασή του να την αντικαταστήσει με τον γερουσιαστή Μαρκουέιν Μάλιν. «Ποτέ δεν ήξερα τίποτα γι’ αυτό», είπε ο Τραμπ στο πρακτορείο σχετικά με τις διαφημίσεις. Μέρος των χρημάτων των διαφημίσεων κατέληξε σε εταιρεία που διοικείται από τον σύζυγο της τότε εκπροσώπου της Νόεμ.



Μια διαφήμιση έδειχνε τη Νόεμ, 54 ετών, έφιππη μπροστά από το εμβληματικό Όρος Ράσμορ, το οποίο βρίσκεται στην πολιτεία της, τη Νότια Ντακότα. Η αφήγησή της περιείχε σκληρά λόγια: «Αν περάσετε τα σύνορα παράνομα, θα σας βρούμε. Παραβιάστε τους νόμους μας, θα σας τιμωρήσουμε. Βλάψτε Αμερικανούς πολίτες, θα υπάρξουν συνέπειες. Αλλά αν έρθετε εδώ με τον σωστό τρόπο, το αμερικανικό σας όνειρο μπορεί να είναι τόσο μεγάλο όσο αυτοί οι απέραντοι ουρανοί. Από τον Πρόεδρο Τραμπ και εμένα: Καλώς ήρθατε σπίτι».



Πηγές ανέφεραν ότι το ζήτημα των διαφημίσεων ήταν όντως ένα βασικό κίνητρο για τον Τραμπ, αν και ο κακός χειρισμός της για το θέμα της σχέσης αφαίρεσε κάθε αμφιβολία. Ο γερουσιαστής Τζον Κένεντι είπε στους δημοσιογράφους μετά την απόλυση της Νόεμ ότι ο Τραμπ ήταν «έξαλλος» και εξέταζε το ενδεχόμενο να την αντικαταστήσει με τον Μάλιν το βράδυ της Τρίτης μετά τη μαρτυρία της στη Γερουσία — αν και δεν το έπραξε μέχρι την Πέμπτη, μετά την καταστροφική κατάθεσή της στη Βουλή την Τετάρτη.



Από την πλευρά της, η Νόεμ διατήρησε ένα ισχυρό δημόσιο προσωπείο. Μίλησε σε συνέδριο επιβολής του νόμου στο Νάσβιλ λίγα λεπτά μετά την απόλυσή της, συνεχίζοντας κανονικά τις δραστηριότητές της. Ευχαρίστησε τον Τραμπ σε δήλωσή της για τον νέο της διορισμό ως ειδική απεσταλμένη για το «Shield of the Americas». «Σε αυτόν τον νέο ρόλο, θα μπορέσω να βασιστώ στις συνεργασίες και την τεχνογνωσία εθνικής ασφάλειας που απέκτησα κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας. Έχουμε επιτύχει ιστορικά επιτεύγματα στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας για να κάνουμε την Αμερική ξανά ασφαλή», δήλωσε.



Ο Τραμπ ήταν ήδη ενήμερος για τη σχέση της Νόεμ με τον Λεβαντόφσκι, ο οποίος διετέλεσε ο πρώτος διευθυντής της προεκλογικής του εκστρατείας το 2016, και αστειευόταν γι’ αυτό εδώ και χρόνια — αλλά θεώρησε τον χειρισμό της στην ερώτηση για τη σχέση ως καταστροφή για την ήδη κλονισμένη αξιοπιστία της, όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post.