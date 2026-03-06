Στην αυριανή τελευταία προπόνηση θα ξεκαθαρίσει για τον ΠΑΟΚ η κατάσταση των παικτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμού, ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Συγκεκριμένα, προβλήματα για τους «ασπρόμαυρους» αντιμετωπίζουν οι Τάισον, Σουαλιό Μεϊτέ, Δημήτρης Πέλκας, Γιώργος Γιακουμάκης, Τζόντζο Κένι και Γίρι Παβλένκα.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου περιμένει την εικόνα που θα παρουσιάσουν στην τελευταία προπόνηση πριν από την αναχώρηση για την Αθήνα, ώστε να διαπιστωθεί ποιοι μπορούν να τεθούν στη διάθεσή του.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει: «Η ομάδα δούλεψε το απόγευμα της Παρασκευής (06.03) στη Νέα Μεσημβρία.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, μερικές παρτίδες rondo, ακολούθησαν ασκήσεις τακτικής και στο φινάλε διεξήχθη οικογενειακό δίτερμα.

Το Σάββατο (07.03) η ομάδα θα προπονηθεί στις 11:00 και το απόγευμα θα αναχωρήσει με πτήση τσάρτερ για Αθήνα».