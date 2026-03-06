Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ψάχνουν συνεχώς, σε Ελλάδα, Ευρώπη και Αμερική, για ποιοτικούς Έλληνες παίκτες ή νεαρούς εξελίξιμους, ώστε να χτίσουν κορμό και είναι πρόθυμοι να τους πληρώσουν ακριβά. Οι «αιώνιοι» λοιπόν εσχάτως ασχολούνται με μία ιδιαίτερη περίπτωση από την άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Είναι τρίτης γενιάς Έλληνας με παππούδες και γιαγιάδες από τη Σπάρτη, τη Χίο και την Αρκαδία, προερχόμενος από το φημισμένο για το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο πανεπιστήμιο του Yale, πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στο ΝΒΑ στον αγώνα των Μάβερικς με τους Χόρνετς. Είναι τριάρι με πολύ καλό σουτ, που υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να έρθει Ευρώπη το καλοκαίρι. Διαβάστε στο Sportdog.gr