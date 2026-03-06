Απόλυτα ικανοποιημένος από την απόδοση της ομάδας του και τη νίκη επί του Παναθηναϊκού, έμεινε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης, αναφέρθηκε στο πνεύμα της ομάδας και παράλληλα ευχαρίστησε τους φιλάθλους που βρέθηκαν στο ΣΕΦ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Όλοι οι παίκτες έπαιξαν περίπου 20 λεπτά. Ήταν το πνεύμα της ομάδας, κάναμε ομαδική προσπάθεια. Δεν είχαμε πολύ σημαντικούς παίκτες για εμάς απόψε, δεν γινόταν να κερδίσουμε χωρίς άμυνα. Ο Παναθηναϊκός είναι ομάδα με μεγάλο ταλέντο και ήταν λογικό να μείνει στο ματς ως το τέλος.

Ήταν ένα δύσκολο ματς για εμάς απέναντι σε πολύ ταλαντούχα ομάδα. Χρειαζόμαστε όλους τους παίκτες, ο Γουόκαπ ταιριάζει περισσότερο απ’ όλους στη φιλοσοφία μας και ο Βεζένκοφ βάζει τους περισσότερους πόντους. Έχουμε όμως γενικά καλό ρόστερ. Είναι διαφορετικό να παίζεις απέναντι στον Παναθηναϊκό. Εκτιμώ πολύ που κερδίσαμε αυτό το ματς, ευχαριστώ τους φιλάθλους μας».