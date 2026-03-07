Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ τόνισε σε συνέντευξή του στο CBS ότι οι πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Ρωσία ενημερώνει το Ιράν για πιθανές αμερικανικές τοποθεσίες στη Μέση Ανατολή δεν προκαλούν ανησυχία στον Λευκό Οίκο.

«Δεν μας ανησυχούν», είπε ο Χέγκσεθ σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «60 Minutes» και θα προβληθεί από το CBS την Κυριακή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «γνωρίζει ποιος μιλάει με ποιον» αφού «παρακολουθούμε τα πάντα», συμπλήρωσε. «Οτιδήποτε δεν θα έπρεπε να συμβαίνει, αντιμετωπίζεται και μάλιστα σθεναρά», δήλωσε.

Χθες Παρασκευή, η εφημερίδα Washington Post έγραψε, επικαλούμενη τρεις ανώνυμες πηγές, ότι η Ρωσία δίνει στο Ιράν πληροφορίες σχετικά με πιθανούς αμερικανικούς στόχους στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών των ΗΠΑ.

Ο Λευκός Οίκος επιχείρησε να υποβαθμίσει το θέμα, με την εκπρόσωπο Τύπου Κάρολαϊν Λέβιτ να σχολιάζει πως «αυτό δεν αλλάζει πραγματικά τίποτα σε ό,τι αφορά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν, επειδή είμαστε στη διαδικασία να τους αποδεκατίσουμε πλήρως». «Επιτυγχάνουμε τους στρατιωτικούς στόχους αυτής της επιχείρησης και αυτό θα συνεχιστεί», είπε σε δημοσιογράφους.

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ είχε δηλώσει νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα ότι η Ρωσία «δεν είναι παράγοντας» στον πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Οι ΗΠΑ παρέχουν πληροφορίες στην Ουκρανία, στον πόλεμό της εναντίον της Ρωσίας.