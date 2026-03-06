Σοβαρές αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με πιθανή συνεργασία μεταξύ της Ρωσία και του Ιράν, με δημοσίευμα να υποστηρίζει ότι η Μόσχα παρέχει πληροφορίες στην Τεχεράνη για να βοηθήσει σε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Την ίδια στιγμή, η ένταση στην περιοχή κλιμακώνεται, με νέες επιθέσεις να καταγράφονται σε χώρες του Κόλπου και με τις Ηνωμένες Πολιτείες να προειδοποιούν για περαιτέρω στρατιωτική δράση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Washington Post, το οποίο επικαλείται τρεις αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών, το Κρεμλίνο φέρεται να έχει μεταβιβάσει πληροφορίες για τις τοποθεσίες αρκετών αμερικανικών στρατιωτικών μέσων από την έναρξη του πολέμου το Σάββατο. Οι πληροφορίες αυτές, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, θα μπορούσαν να βοηθήσουν την Τεχεράνη να στοχοποιήσει αμερικανικά πολεμικά πλοία και αεροσκάφη που επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Την ίδια ώρα, ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν ένα ξενοδοχείο και δύο κτίρια κατοικιών στο Μπαχρέιν, ενώ η πρωτεύουσα Μανάμα βρέθηκε αντιμέτωπη με νέο κύμα επιθέσεων, στο πλαίσιο της τελευταίας επίθεσης που δέχεται το κράτος του Κόλπου. Οι εξελίξεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο κύμα επιθέσεων που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία σε ολόκληρη την περιοχή.

Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη κοντά στο Ριάντ, ενώ το Κατάρ δήλωσε ότι το πολεμικό του ναυτικό αποτέλεσε στόχο επίθεσης στο Μπαχρέιν. Την ίδια στιγμή, κάτοικοι στο Ντουμπάι έλαβαν ειδοποιήσεις στα κινητά τους τηλέφωνα που τους καλούσαν να αναζητήσουν καταφύγιο.

Μέσα σε αυτό το κλίμα έντασης, ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένες Πολιτείες Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς το ιρανικό καθεστώς και τις στρατιωτικές του δυνάμεις, καλώντας τις να παραδοθούν διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν «εγγυημένο θάνατο». Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «μόλις έχουν αρχίσει».

Παράλληλα, αναμένεται ότι τα βαρύτερα βομβαρδιστικά της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ θα φτάσουν μέσα στις επόμενες ώρες σε βρετανικές βάσεις. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι μια μεγάλης κλίμακας επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν, την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αποκαλέσει «the big one», ενδέχεται να είναι επικείμενη.