Ο Αλί Χαμενεΐ αποτελεί παρελθόν από την ηγεσία του Ιράν, μετά τη δολοφονία του από τις αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις. Εντούτοις, οι πολίτες του Ιράν δεν ξεσηκώνονται, σε αντίθεση με τη γενική εξέγερση που περίμενε η Δύση.

Ιρανοί, μιλώντας ανώνυμα στο BBC, δήλωσαν ότι μπορεί για χρόνια να περίμεναν την εξόντωση του ανώτατου ηγέτη, ωστόσο, όταν έφτασε η συγκεκριμένη μέρα, τα πράγματα άλλαξαν προς το χειρότερο.

Παραδείγματος χάριν, ένας άνδρας που χρησιμοποίησε το ψεύτικο όνομα Kaveh για λόγους ασφαλείας, δήλωσε στο BBC Persian για τη στιγμή που έμαθε για το θάνατο του Χαμενεΐ.

«Πάντα φανταζόμουν ότι εκείνη η στιγμή θα ήταν ευτυχισμένη, αλλά δεν ήταν. Σχεδόν όλα τα χρόνια της ζωής μου, όπως και εκατομμύρια άλλοι Ιρανοί, περιμέναμε αυτή τη μέρα. Όμως, αντί να φτιάξουν, καταστράφηκαν χιλιάδες ζωές. Και ο ίδιος απομακρύνθηκε από τη σκηνή σε μια στιγμή, κάτι που με έκανε να νιώσω πραγματικά θυμό, αντί για χαρά», είπε χαρακτηριστικά.

Ένας κάτοικος της Τεχεράνης, που συστήθηκε ως Σαλάρ -επίσης ψεύτικο όνομα για λόγους ασφαλείας- δήλωσε ότι η χαρά αντικαταστάθηκε γρήγορα από φόβο.

«Την πρώτη μέρα, οι άνθρωποι φώναζαν συνθήματα και όλοι φαίνονταν χαρούμενοι. Τώρα, όμως, υπάρχουν αστυνομικές δυνάμεις παντού. Κάθε μέρα στέλνουν SMS με προειδοποιήσεις ότι αν βγούμε έξω, θα μας αντιμετωπίσουν με σκληρότητα», είπε στο BBC, προσθέτοντας ότι όποιος δεν υπακούσει μπορεί να σκοτωθεί.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Jerusalem Post, οι συνθήκες στο Ιράν έγιναν πιο δύσκολες από την έναρξη του πολέμου, με τις τιμές να εκτοξεύονται, πόλεις να εκκενώνονται και ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας να βγαίνουν στους δρόμους.

Στα καταστήματα σχηματίζονται ουρές από πολίτες που προσπαθούν να προμηθευτούν τα βασικά αγαθά, ενώ τα βράδια πραγματοποιείται πλιάτσικο, με την ιρανική αστυνομία να προειδοποιεί ότι από εδώ και πέρα θα ανοίγει πυρ σε αντίστοιχες καταστάσεις.

Επιπλέον, ορισμένα ΑΤΜ είναι εκτός λειτουργίας και κυριαρχεί φόβος για το ιρανικό νόμισμα σε περίπτωση που καταρρεύσει.

«Κάθε μέρα μοιάζει με ένα μήνα. Ο όγκος των επιθέσεων είναι πολύ μεγάλος», είπε ένας Ιρανός, με έναν άλλον να προσθέτει:

«Αμφιβάλλω αν κάποιος από εμάς θα είναι ποτέ ο ίδιος όπως πριν. Όσοι βρίσκονται στο εξωτερικό, δεν έχουν ιδέα για το τι βιώνουμε. Ελπίζω να μην χρειαστεί ποτέ να το βιώσουν».