Νέες δηλώσεις Ιρανού αξιωματούχου των Φρουρών της Επανάστασης έρχονται να ρίξουν φως στη στρατιωτική στρατηγική της Τεχεράνης στη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, την ώρα που η αμερικανική πλευρά υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας έχουν μειωθεί δραστικά από την έναρξη του πολέμου.

Σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, η χώρα δεν έχει ακόμη χρησιμοποιήσει τα «νέας γενιάς» πυραυλικά της συστήματα στη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, όπως μετέδωσε το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars News Agency.

Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι οι πύραυλοι που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι στιγμής στη σύγκρουση προέρχονται από αποθέματα που κατασκευάστηκαν το 2012, το 2013 και το 2014. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η γραμμή συναρμολόγησης πυραύλων στο Ιράν «παραμένει πάντα ενεργή», ενώ η διαδικασία παραγωγής συνεχίζεται «ταυτόχρονα και αδιάκοπα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή «ένα νέο στιλ επιθέσεων», το οποίο θα βασίζεται στη χρήση προηγμένων και λιγότερο χρησιμοποιημένων πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς.

Η εκτίμηση των ΗΠΑ για τη μείωση των επιθέσεων

Παρά τους ισχυρισμούς της ιρανικής πλευράς, ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ από την Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε χθες ότι οι επιθέσεις ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων έχουν μειωθεί κατά 90% σε σύγκριση με την πρώτη ημέρα του πολέμου.

Όπως ανέφερε επίσης, οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν καταγράψει πτώση της τάξης του 83%. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατάφεραν να βυθίσουν 30 ιρανικά πλοία, καθώς και ένα πλοίο-φορέα drones.

Οι διαφορετικοί στόχοι ΗΠΑ και Ιράν

Την ίδια ώρα, ο στρατιωτικός αναλυτής του Sky News, Μάικλ Κλαρκ, εξήγησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν εντελώς διαφορετικούς στόχους όσον αφορά την έκβαση του πολέμου.

Όπως εκτίμησε, θα μπορούσαν να χρειαστούν δύο έως τρεις εβδομάδες, ώστε οι ΗΠΑ να καταστρέψουν όλες τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν που του επιτρέπουν να «προβάλλει ισχύ πέρα από τα σύνορά του». Ωστόσο, τόνισε ότι οι πολιτικοί στόχοι του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παραμένουν ασαφείς.

Ο ίδιος εξήγησε ότι υπάρχουν αρκετά πιθανά σενάρια σχετικά με τις επιδιώξεις της Ουάσινγκτον. «Προσπαθούν απλώς να πλήξουν το Ιράν, ή επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος, ή θέλουν με κάποιον τρόπο να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρχουν βαλλιστικές πυραυλικές δυνατότητες, ούτε στρατός, ούτε πυρηνικά;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είναι πιθανό… αυτή να είναι η στρατηγική τους, μια στρατηγική που δεν έχει πολιτικό τέλος», πρόσθεσε.

Η στρατηγική της Τεχεράνης

Σύμφωνα με τον Μάικλ Κλαρκ, η προσέγγιση του Ιράν φαίνεται να είναι διαφορετική, καθώς επιδιώκει να καταστήσει τον πόλεμο όσο το δυνατόν πιο επώδυνο για όλους τους εμπλεκόμενους.

Όπως σημείωσε, στόχος της Τεχεράνης είναι να δημιουργηθεί πίεση στον Ντόναλντ Τραμπ από την αμερικανική κοινή γνώμη, την οικονομία, την Ανατολική Ασία και τους συμμάχους των ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο, ώστε τελικά να ανακηρύξει νίκη και να αποχωρήσει από τη σύγκρουση.

«Για τους ίδιους, πολεμούν για τη ζωή τους και πολεμούν για τον Θεό», δήλωσε.

«Διότι για αυτούς πρόκειται για έναν θρησκευτικό πόλεμο εναντίον του Σατανά, των σατανικών δυνάμεων των Αμερικανών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τραμπ: «Υπέροχο» αν οι Κούρδοι μπουν στο Ιράν

Εντωμεταξύ, ο Τραμπ μιλώντας στο Reuters προέτρεψε επίσης κουρδικές δυνάμεις του Ιράν που βρίσκονται στο Ιράκ να εξαπολύσουν επιθέσεις κατά της Τεχεράνης, κάτι που θα άνοιγε χερσαίο μέτωπο στον πόλεμο.

«Νομίζω ότι είναι υπέροχο που θέλουν να το κάνουν, θα το υποστήριζα πλήρως», δήλωσε.

Παράλληλα, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας, δύο επιθέσεις ιρανικών drones στόχευσαν την Πέμπτη στρατόπεδο ιρανικής αντιπολίτευσης στο ιρακινό Κουρδιστάν. Τρεις πηγές με γνώση των εξελίξεων ανέφεραν ότι κουρδικές πολιτοφυλακές του Ιράν έχουν ήδη έρθει σε επαφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το αν και με ποιον τρόπο θα μπορούσαν να επιτεθούν στις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας.