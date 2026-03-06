Το Κουβέιτ πατά φρένο στο πετρέλαιο: με τις δεξαμενές του σχεδόν γεμάτες και τη δίοδο του Ορμούζ μπλοκαρισμένη, η χώρα αναγκάζεται σε δραστικές περικοπές παραγωγής, ανοίγοντας νέο κεφάλαιο στην ενεργειακή κρίση του Κόλπου.

Τις τελευταίες ημέρες, το Κουβέιτ έχει αρχίσει να μειώνει την παραγωγή σε ορισμένα πεδία, καθώς «στεγνώνει» από διαθέσιμους χώρους αποθήκευσης για το αδιάθετο αργό του. Ως ιδρυτικό μέλος του ΟΠΕΚ, η χώρα συζητά πλέον σοβαρά το σενάριο να περιορίσει την παραγωγή και τη διυλιστική της δραστηριότητα αποκλειστικά στα επίπεδα που απαιτούνται για την κάλυψη της εγχώριας κατανάλωσης, με απόφαση που αναμένεται εντός ημερών. Σύμφωνα με την εταιρεία δεδομένων Kpler, τα πρώτα σημάδια περικοπών είναι ήδη ορατά, ενώ αν δεν ακολουθήσουν μεγαλύτερες μειώσεις, οι αποθήκες του Κουβέιτ θα φτάσουν στα λεγόμενα «tank tops», πλήρη κάλυψη, σε περίπου 12 ημέρες.

Η «τελευταία λύση» για το Κουβέιτ στο πετρέλαιο

Το κλείσιμο γεωτρήσεων θεωρείται έσχατη επιλογή για κάθε πετρελαιοπαραγωγό, καθώς ενέχει κίνδυνο μόνιμης ζημιάς στην πίεση των κοιτασμάτων και υψηλό κόστος επανεκκίνησης. Η επαναφορά της παραγωγής δεν γίνεται από τη μία ημέρα στην άλλη· μπορεί να χρειαστούν ημέρες ή και εβδομάδες, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του κοιτάσματος, προειδοποιούν αναλυτές όπως ο Giovanni Staunovo της UBS. Την ίδια ώρα, περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου διέρχεται καθημερινά από τα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που μετατρέπει κάθε εμπλοκή στην περιοχή σε πολλαπλασιαστή κινδύνου για τις διεθνείς αγορές.

Η σύγκρουση με το Ιράν και η ιδιότυπη «πολιορκία» στα Στενά του Ορμούζ έχουν παραλύσει τη ναυσιπλοΐα, αφήνοντας δεκάδες πλοία, αλλά και εκατοντάδες δεξαμενόπλοια, εγκλωβισμένα στην περιοχή. Οι μεγάλοι παραγωγοί του Κόλπου – Σαουδική Αραβία, ΗΑΕ, Κουβέιτ, Κατάρ – τρέχουν πλέον έναν αγώνα δρόμου απέναντι στον χρόνο και τον χώρο: οι δεξαμενές τους γεμίζουν με ρυθμό που απειλεί να τις κορέσει πλήρως μέσα σε λίγες μόλις εβδομάδες, με τη Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ να αναμένεται να φτάσουν στα όριά τους σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες.

Η αποθήκευση πετρελαίου στο Κουβέιτ ως ωρολογιακή βόμβα

Οι τεράστιες δεξαμενές στα τερματικά εξαγωγών του Κόλπου λειτουργούν ως κρίσιμα «μαξιλάρια» για το σύστημα: εκεί κατευθύνεται το αργό από τα πεδία, πριν αναμειχθεί και φορτωθεί σε πλοία με αυστηρές προδιαγραφές για τους πελάτες ανά τον κόσμο. Όταν όμως οι θαλάσσιες οδοί, όπως τα Στενά του Ορμούζ, στενεύουν ή κλείνουν, οι παραγωγοί μπορούν μόνο προσωρινά να συνεχίσουν να αντλούν πετρέλαιο, σπρώχνοντάς το στις δεξαμενές αυτές. Μόλις αυτές γεμίσουν, η επιλογή είναι μία: περικοπή παραγωγής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα δημόσια έσοδα, τις διεθνείς υποχρεώσεις και τις εσωτερικές ισορροπίες.

Στον απόηχο της κρίσης, η τιμή του Brent έχει ήδη εκτοξευθεί γύρω στα 89 δολάρια το βαρέλι, από περίπου 72 δολάρια μόλις πριν μία εβδομάδα. Αν περισσότερα πεδία – όχι μόνο στο Κουβέιτ αλλά σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή – εξαναγκαστούν να βγουν εκτός λειτουργίας, αναλυτές δεν αποκλείουν νέα εκρηκτική άνοδο, με το Brent να διασπά ακόμη και το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι. Ήδη το Ιράκ έχει μειώσει την παραγωγή του πάνω από το μισό, με δραστικές περικοπές σε πεδία όπως το Rumaila, το West Qurna 2 και το Maysan, ενώ η παραγωγή στην περιοχή του Κιρκούκ έχει ανασταλεί προληπτικά.

Το Κουβέιτ και το πετρέλαιο σε ναρκοπέδιο γεωπολιτικών κινδύνων

Η Σαουδική Αραβία διαθέτει μεγαλύτερη αποθηκευτική ικανότητα και τη δυνατότητα να παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ μέσω αγωγού προς την Ερυθρά Θάλασσα, όμως αυτή η «βαλβίδα αποσυμπίεσης» έχει όρια, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Η τεράστια εγκατάσταση φόρτωσης στο Ras Tanura έχει βρεθεί στο στόχαστρο drones, ωθώντας το Ριάντ να εκτρέπει περισσότερες εξαγωγές προς το λιμάνι Yanbu στην Ερυθρά Θάλασσα – ένα δίκτυο όμως που μπορεί μόνο μερικώς να αντισταθμίσει τις αναταράξεις στον Περσικό Κόλπο. Σε αυτό το εύθραυστο σκηνικό, το Κουβέιτ βρίσκεται εγκλωβισμένο ανάμεσα σε γεμάτες δεξαμενές, κλειστούς θαλάσσιους δρόμους και ένα διεθνές περιβάλλον που διψά για ενέργεια, ανεβάζοντας τις πιέσεις για γρήγορες, αλλά όχι απαραίτητα ανώδυνες, αποφάσεις.