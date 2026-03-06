Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) φαίνεται να εξετάζουν το ενδεχόμενο να δεσμεύσουν ιρανικά περιουσιακά στοιχεία ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων που βρίσκονται στη χώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να περιορίσει δραστικά την πρόσβαση της Τεχεράνης σε ξένο συνάλλαγμα και στο παγκόσμιο εμπόριο, εν μέσω της στρατιωτικής σύγκρουσης με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Το πρακτορείο Reuters σημείωσε ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα το ρεπορτάζ, ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών των Εμιράτων δεν ανταποκρίθηκε σε σχετικό αίτημα για σχολιασμό.

Τα μέτρα

Επικαλούμενη αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα, η WSJ αναφέρει ότι οι αρχές των Εμιράτων μελετούν διάφορα μέτρα, όπως:

Δέσμευση κεφαλαίων εικονικών εταιρειών (shadow companies) με έδρα τα ΗΑΕ, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη συγκάλυψη εμπορικών συναλλαγών του Ιράν.

με έδρα τα ΗΑΕ, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη συγκάλυψη εμπορικών συναλλαγών του Ιράν. Σαρωτικούς ελέγχους στα τοπικά ανταλλακτήρια συναλλάγματος .

. Στοχοποίηση λογαριασμών που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC), χτυπώντας την καρδιά της «σκιώδους» χρηματοδότησης του Ιράν.

Επιπλέον, το δημοσίευμα αποκαλύπτει ότι εξετάζεται ακόμη και η κατάσχεση ιρανικών πλοίων.

Το παρασκήνιο της κλιμάκωσης

Η είδηση αυτή έρχεται μετά τις συντονισμένες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν το περασμένο Σάββατο, οι οποίες οδήγησαν την Τεχεράνη σε αντίποινα με εκτοξεύσεις πυραύλων κατά του Ισραήλ και αμερικανικών βάσεων στον Κόλπο.

Αξιωματούχοι των Εμιράτων φέρονται να έχουν προειδοποιήσει ιδιωτικά την Τεχεράνη για αυτές τις πιθανές κυρώσεις, αν και παραμένει ασαφές πότε –ή αν τελικά– η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην εφαρμογή τους.