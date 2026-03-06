Τη στιγμή που οι σειρήνες ήχησαν στο Ακρωτήρι της Κύπρου, έξω από τη βρετανική βάση, το πρωί της Παρασκευής, κατέγραψε η κάμερα του Orange Press Agency.

Για την ενημέρωση και την ασφάλεια του πληθυσμού σε περιπτώσεις σοβαρού κινδύνου, οι κυπριακές Αρχές προχώρησαν στην έκδοση οδηγιών αυτοπροστασίας.

Η επίσημη σύσταση της κυβέρνησης για τις περιπτώσεις όπου ηχήσουν σειρήνες είναι οι πολίτες να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα: