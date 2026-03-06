Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει η Κύπρος λόγω του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ με το Ιράν.

Λίγο πριν τις 10:00 σήμερα το πρωί ήχησαν εκ νέου οι σειρήνες, θέτοντας σε συναγερμό το Ακρωτήρι. Χθες ήχησαν δύο φορές, ωστόσο δεν εντοπίστηκε κάποια απειλή, σύμφωνα με τις επίσημες ενημερώσεις από την κυβέρνηση, αναφέρει το philenews.com.

Μέχρι στιγμής έχουν ανακοινωθεί τρεις επιθέσεις με drones, από τις οποίες η μία ήταν επιτυχημένη αφού χτύπησε τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Κουρίου, Παντελή Γεωργίου, στις 09:58 ελήφθη μήνυμα προς τους κατοίκους του Ακρωτηρίου. Το μήνυμα που έλαβαν αναφέρει:

«Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας. Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Αναμένετε περαιτέρω οδηγίες».

Ο συναγερμός έληξε λίγη ώρα αργότερα.

Εντωμεταξύ, η άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας συνεχίζει να ενισχύεται από στρατιωτικές δυνάμεις που στέλνουν ευρωπαϊκές χώρες, μετά τη σημαντική βοήθεια της Ελλάδας με τέσσερα F-16 και δύο φρεγάτες.