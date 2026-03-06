Με πυρετώδεις ρυθμούς συνεχίζονται οι ετοιμασίες του χώρου του μεγάρου του δήμου Αθηναίων, επί της Κοτζιά, όπου θα γίνει μέρος των γυρισμάτων της νέας ταινίας του Μπραντ Πιτ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το γύρισμα στο υπόγειο πάρκινγκ έχει ολοκληρωθεί και πλέον το ενδιαφέρον εστιάζεται στο κτίριο του δημαρχείου.

Το τεχνικό προσωπικό της παραγωγής μεταφέρει διαρκώς εξοπλισμό στο πίσω μέρος του μεγάρου καθώς, κατά τις ίδιες πηγές, το γύρισμα με τον Μπραντ Πιτ θα γίνει στον χώρο του Ληξιαρχείου.

Ο μεγάλος σταρ δεν έχει εμφανιστεί μέχρι στιγμής στον χώρο.