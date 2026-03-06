Η Άγκυρα κλιμακώνει τη ρητορική της με αφορμή την αποστολή ελληνικής συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο, με τον Τούρκο υπουργό Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ να επαναφέρει το αφήγημα της αποστρατιωτικοποίησης στο ανατολικό Αιγαίο και να κατηγορεί την Αθήνα ότι επιχειρεί να δημιουργήσει «τετελεσμένα» υπό την κάλυψη της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Στις τοποθετήσεις του, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας συνδέει ευθέως τη μεταφορά της συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο με τη συνολική αναδιάταξη της ελληνικής αμυντικής διάταξης στην ανατολική Μεσόγειο, κάνοντας λόγο για «βήματα που δεν συνάδουν με το διεθνές δίκαιο και το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης ορισμένων νησιών». Παράλληλα υιοθετεί τη γραμμή του τουρκικού ΥΠΕΞ, το οποίο κατηγορεί την Ελλάδα ότι «δημιουργεί τετελεσμένο» με την ανάπτυξη Patriot στην Κάρπαθο, παρουσιάζοντας την κίνηση ως μέρος μιας υποτιθέμενης ελληνικής προσπάθειας αλλαγής ισορροπιών στο Αιγαίο και στην Κύπρο.

Ο Γκιουλέρ εμφανίζεται να εργαλειοποιεί την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, υποστηρίζοντας ότι «ορισμένοι κύκλοι» στην Αθήνα αξιοποιούν την περιφερειακή αστάθεια για να ενισχύσουν μονομερώς την άμυνα νησιών κοντά στα τουρκικά παράλια, καλλιεργώντας εντυπώσεις για ελληνική «προκεχωρημένη γραμμή» απέναντι στην Τουρκία. Στο ίδιο πλαίσιο, η Άγκυρα επιχειρεί να συνδέσει την ανάπτυξη Patriot στην Κάρπαθο με την παράλληλη παρουσία ελληνικών φρεγατών και F-16 στην Κύπρο, παρουσιάζοντάς τα ως ενιαίο πακέτο «προκλητικών κινήσεων» που, κατά την τουρκική πλευρά, στοχεύει στην «περικύκλωση» της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων.

Την ώρα που η ελληνική κυβέρνηση υπογραμμίζει ότι η μεταφορά Patriot στην Κάρπαθο είναι καθαρά αμυντικό και προληπτικό μέτρο εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, η Άγκυρα επιλέγει να αγνοήσει το επιχείρημα περί θωράκισης του εθνικού εναέριου χώρου και να μεταφέρει τη συζήτηση στο πεδίο των «υποχρεώσεων» της Ελλάδας από τις συνθήκες, επαναλαμβάνοντας την πάγια τουρκική θέση περί αποστρατιωτικοποίησης των Δωδεκανήσων. Τούρκοι αξιωματούχοι αφήνουν επίσης αιχμές για «κύκλους» στην Ελλάδα που «δηλητηριάζουν τις διμερείς σχέσεις», επιχειρώντας να εμφανίσουν την κίνηση της Αθήνας ως αντίθετη στο κλίμα αποκλιμάκωσης που διακηρύσσουν ότι επιθυμούν οι δύο πλευρές.

Σε επικοινωνιακό επίπεδο, οι αναφορές του Γκιουλέρ και του τουρκικού ΥΠΕΞ εντάσσονται σε μια ευρύτερη ρητορική πίεσης, με χαρακτηρισμούς περί «άκυρων ενεργειών» όσων –όπως η Ελλάδα– κατηγορούν την Τουρκία για αναθεωρητισμό, αλλά και με έμμεσες προειδοποιήσεις ότι η Άγκυρα «δεν θα μείνει απαθής» σε κινήσεις που, κατά την τουρκική ανάγνωση, υπονομεύουν την ασφάλειά της. Η τουρκική πλευρά προβάλλει, ταυτόχρονα, την εικόνα ότι οι Τουρκοκύπριοι, με τη στήριξη της Τουρκίας, «είναι ικανοί να διασφαλίσουν τη δική τους ασφάλεια» χωρίς καμία εξάρτηση από τρίτους, επιχειρώντας να ακυρώσει την ελληνική επιχειρηματολογία περί ανάγκης ενίσχυσης της αποτροπής στην περιοχή.

Η αποστολή της ελληνικής συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις στην Τουρκία, με το υπουργείο Εξωτερικών να εκδίδει αιχμηρή ανακοίνωση, στην οποία καταγγέλλει την Αθήνα για «δημιουργία τετελεσμένων» και παραβίαση, όπως υποστηρίζει, του καθεστώτος αποστρατιωτικοποίησης στα Δωδεκάνησα. Παράλληλα, τουρκικά ΜΜΕ και κυβερνητικοί αξιωματούχοι συνδέουν την ανάπτυξη των Patriot με την παρουσία ελληνικών φρεγατών και μαχητικών στην Κύπρο, παρουσιάζοντας τις κινήσεις ως ενιαίο «μπλοκ» ελληνικής στρατιωτικής ενίσχυσης απέναντι στην Τουρκία, την ώρα που η ελληνική πλευρά επιμένει ότι πρόκειται για αμιγώς αμυντικές και προληπτικές πρωτοβουλίες, με φόντο την κρίση στη Μέση Ανατολή.