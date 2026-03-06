Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο πόλεμος στο Ιράν αναμένεται να διαρκέσει από τέσσερις μέχρι έξι εβδομάδες.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, σε δηλώσεις που έκανε προς τους δημοσιογράφους, ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται ήδη «σε καλό δρόμο για να αποκτήσουν τον έλεγχο του ιρανικού εναέριου χώρου».

Σε ερώτηση για τα αποθέματα πυρομαχικών, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν επαρκή αποθέματα οπλισμού για να καλύψουν τις επιχειρησιακές ανάγκες που σχετίζονται με τη σύγκρουση στο Ιράν.

Επίσης, σημείωσε ότι εξετάζονται διάφορα πρόσωπα για την ηγεσία του Ιράν.

Σημειώνεται, ότι πριν λίγες μέρες ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας από τον Λευκό Οίκο, είπε ότι «είμαστε ο πιο ισχυρός στρατός στον κόσμο, με άνεση θα επικρατήσουμε», τονίζοντας πως ο πόλεμος αναμένεται να συνεχιστεί για τέσσερις έως και πέντε εβδομάδες το λιγότερο, μέχρι να αφανιστεί η ηγεσία του Ιράν.

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις, είπε ότι «οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συνεχίζουν την επιχείρηση για να αφανίσουν τις απειλές που προβάλλει το Ιράν και το τρομακτικό καθεστώς του. Μετά τον πόλεμο των 12 ημερών, οι Ιρανοί συνέχισαν να μας απειλούν και το πυραυλικό τους πρόγραμμα».

«Το καθεστώς ήδη έχει πυραύλους με βεληνεκές να χτυπήσουν την Ευρώπη και ακόμη να φτάσουν στην όμορφη Αμερική μας. Σκοπός ήταν να καλύψουν αυτά τα προγράμματα. Ένα ιρανικό καθεστώς οπλισμένο με βαλλιστικούς πυραύλους είναι απειλή προς τον αμερικανικό λαό», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Επίσης, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο Πεντάγωνο – την πρώτη μετά την έναρξη των επιχειρήσεων ΗΠΑ και Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας – απέφυγε να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη διάρκεια της εκστρατείας, τονίζοντας ότι η τελική απόφαση ανήκει στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Τους χτυπάμε χειρουργικά, συντριπτικά και αμετανόητα», υπογράμμισε, επισημαίνοντας πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν Αμερικανοί στρατιώτες σε ιρανικό έδαφος. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν «όσο χρειαστεί» για να διασφαλίσουν τα εθνικά τους συμφέροντα, αποφεύγοντας να αποκαλύψει επιχειρησιακές λεπτομέρειες. «Ο πρόεδρος διασφαλίζει ότι οι αντίπαλοί μας γνωρίζουν πως θα φτάσουμε μέχρι εκεί που απαιτείται», σημείωσε.