Ο Θωμάς Γεράκης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της MARC, δήλωσε στο Live News ότι ο Αλέξης Τσίπρας πατάει γερά στα πόδια του, σύμφωνα με τα ποσοστά που συγκέντρωσε η ΕΛΑΣ σε τέσσερις νέες δημοσκοπήσεις.

Μάλιστα, τόνισε ότι διαθέτει ένα ισχυρό αβαντάζ σε σχέση με άλλες περιπτώσεις, όπως με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Στην ερώτηση αν η ΕΛΑΣ «θα είναι τελική επιλογή», η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων στις δημοσκοπήσεις τόνισε πως είναι βέβαιη ότι θα ψηφίσει το συγκεκριμένο κόμμα, εικόνα που δεν αποτυπώθηκε στους υπόλοιπους πολιτικούς φορείς.

Σύμφωνα με τον Θωμά Γεράκη, οι τέσσερις νέες δημοσκοπήσεις, πέραν του ότι εμφανίζουν τον πρώην πρωθυπουργό στη δεύτερη θέση, έχουν άλλα δύο κοινά σημεία.

Παρουσιάζουν μια ανακατοσούρα, κυρίως στο χώρο της αντιπολίτευσης, η οποία όμως δεν φαίνεται να επηρεάζει την πρωτοκαθεδρία της Νέας Δημοκρατίας.

Έπειτα, στην τρίτη και τέταρτη θέση εναλλάσσεται το ΠΑΣΟΚ με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

«Το στοίχημα της δεύτερης θέσης μετατίθεται ως στοίχημα της τρίτης θέσης», είπε ο Θωμάς Γεράκης στην εκπομπή του Mega.