Η Τουράν Τοβούζ ετοιμαζόταν για την επιστροφή της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για πρώτη φορά μετά το 1994-95, η UEFA όμως την απέκλεισε από το Europa Conference League λόγω στημένων αγώνων.

Έχοντας τερματίσει στην 3η θέση του πρωταθλήματος του Αζερμπαϊτζάν, η Τουράν Τοβούζ πίστευε πως θα επέστρεφε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μέσω του Europa Conference League, τα νέα όμως από Νιόν δεν ήταν καθόλου ευχάριστα.

Κάνοντας χρήση του νόμου για απαγόρευση συμμετοχής σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις για ομάδες που έχουν κριθεί τελεσίδικα ένοχες για άμεση ή έμμεση εμπλοκή σε στημένα παιχνίδια, η UEFA αποφάσισε τον αποκλεισμό της Τουράν Τοβούζ, η οποία έκανε γνωστό ότι θα προσφύγει στο CAS.

Η τιμωρία προέκυψε επειδή το 2019 επτά παίκτες της είχαν τιμωρηθεί με ισόβιο αποκλεισμό για τη συμμετοχή τους σε κύκλωμα χειραγώγησης αγώνων και τώρα που η ομάδα εξασφάλισε εισιτήριο για ευρωπαϊκή διοργάνωση η UEFA αποφάσισε να την τιμωρήσει.