Κατηγορηματικά διαψεύδουν οι Δημοκράτες τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για πιθανή μετακίνηση του Στέφανου Κασσελάκη στο ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για «ανυπόστατα σενάρια» και «πολιτική μυθοπλασία».

Με επίσημη ανακοίνωσή του, το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη απαντά στις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες και τον ήθελαν να εξετάζει πολιτική συνεργασία ή ακόμη και ένταξη στη Χαριλάου Τρικούπη, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία βάση στα συγκεκριμένα δημοσιεύματα.

Στην ανακοίνωση, οι Δημοκράτες τονίζουν ότι τα σχετικά δημοσιεύματα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και αποδίδουν τη διακίνησή τους σε πολιτικές σκοπιμότητες.

Όπως επισημαίνεται, η φημολογία περί μετακίνησης του Στέφανου Κασσελάκη στο ΠΑΣΟΚ αποτελεί «κατασκεύασμα» που βασίζεται σε «φαντασιώσεις και ευσεβείς πόθους» όσων δεν μπορούν να αποδεχθούν την αυτόνομη πολιτική παρουσία του κόμματος.

«Η συγκεκριμένη είδηση δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα», αναφέρουν χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι οι Δημοκράτες συνεχίζουν ανεξάρτητα την πολιτική τους πορεία.

Αιχμές κατά μέσων ενημέρωσης

Παράλληλα, το κόμμα αφήνει σαφείς αιχμές προς ορισμένα μέσα ενημέρωσης για τον τρόπο με τον οποίο αναπαράχθηκαν οι πληροφορίες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα έπρεπε να έχει προηγηθεί στοιχειώδης δημοσιογραφική διασταύρωση των πληροφοριών πριν από τη δημοσίευσή τους, αντί της αναπαραγωγής σεναρίων που, όπως υποστηρίζουν, δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις στην κοινή γνώμη.

Οι Δημοκράτες επαναλαμβάνουν ότι παραμένουν προσηλωμένοι στον στόχο της δημιουργίας ενός σύγχρονου, δημοκρατικού και προοδευτικού πολιτικού φορέα, ο οποίος θα εκφράζει πολίτες που αναζητούν μια διαφορετική πολιτική πρόταση.

«Όσοι επενδύουν σε φήμες και πολιτικά κουτσομπολιά θα απογοητευτούν», αναφέρεται χαρακτηριστικά, με το κόμμα να καταλήγει στο κεντρικό μήνυμα της ανακοίνωσης: «Οι Δημοκράτες δεν μετακινούνται. Προχωρούν μπροστά».

Αναλυτικά η αντίδραση των Δημοκρατών

«Οι ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ δεν μετακινούνται!

Προχωρούν μπροστά!

Απάντηση σε ανυπόστατα δημοσιεύματα περί μετακίνησης του Στέφανου Κασσελάκη

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε τη διακίνηση δημοσιευμάτων και αναρτήσεων που παρουσιάζουν ως δεδομένη τη δήθεν μετακίνηση του Προέδρου των Δημοκρατών, Στέφανου Κασσελάκη, στο ΠΑΣΟΚ!

Η συγκεκριμένη «είδηση» δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα. Πρόκειται για κατασκεύασμα που βασίζεται αποκλειστικά σε φαντασιώσεις και ευσεβείς πόθους όσων αδυνατούν να αποδεχθούν την αυτόνομη πολιτική πορεία και τη δυναμική παρουσία των Δημοκρατών στον δημόσιο διάλογο.

Θα περιμέναμε από ορισμένα Μεσα Ενημέρωσης να επιδεικνύουν μεγαλύτερο σεβασμό στη δημοσιογραφική δεοντολογία και να διασταυρώνουν στοιχειωδώς τις πληροφορίες που δημοσιεύουν, αντί να αναπαράγουν σενάρια πολιτικής μυθοπλασίας με στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων.

Οι ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ παραμένουν προσηλωμένοι στην αποστολή τους: την οικοδόμηση ενός σύγχρονου, δημοκρατικού και προοδευτικού πολιτικού φορέα που εκφράζει τους πολίτες που αναζητούν μια πραγματική εναλλακτική πρόταση για τη χώρα.

Όσοι επενδύουν σε φήμες και πολιτικά κουτσομπολιά θα απογοητευτούν. Η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική από τους τίτλους που επιλέγουν να κατασκευάζουν.

Οι Δημοκράτες δεν μετακινούνται. Προχωρούν μπροστά.