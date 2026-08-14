Μήνυμα αυξημένης επαγρύπνησης προς τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και όσους δραστηριοποιούνται στη θάλασσα απηύθυνε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο φτάνουν κατά τόπους ακόμη και τα 9 Μποφόρ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο υπουργός ανέφερε ότι επικοινώνησε με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, ζητώντας αυξημένη προσοχή και συνεχή ενημέρωση του επιβατικού κοινού για κάθε αλλαγή ή ακύρωση δρομολογίου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Παράλληλα, συνέστησε στους επιβάτες, πριν ξεκινήσουν για τα λιμάνια, να επικοινωνούν με την ακτοπλοϊκή εταιρεία με την οποία πρόκειται να ταξιδέψουν ή με το αρμόδιο Λιμεναρχείο, προκειμένου να ενημερώνονται εγκαίρως για τυχόν τροποποιήσεις.

Με θυελλώδεις ανέμους έως και 9 μποφόρ στο Αιγαίο, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από όλους.



Επικοινώνησα με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, ζητώντας αυξημένη προσοχή και συνεχή ενημέρωση των επιβατών για κάθε αλλαγή ή ακύρωση δρομολογίου.



Καλό είναι πριν ξεκινήσουμε για το λιμάνι να… — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) August 14, 2026

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην ασφάλεια όσων βρίσκονται ή δραστηριοποιούνται στη θάλασσα. Όπως επεσήμανε, λουόμενοι, κυβερνήτες ιστιοπλοϊκών, χειριστές μικρών σκαφών και όσοι ασχολούνται με θαλάσσια σπορ θα πρέπει να αποφεύγουν δραστηριότητες σε περιοχές όπου επικρατούν ισχυροί άνεμοι και έντονος κυματισμός και να ακολουθούν τις οδηγίες των κατά τόπους λιμενικών αρχών.

«Προσοχή και υπευθυνότητα από όλους», κάνει λόγο στο μήνυμά του ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.