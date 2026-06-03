Στον Ολυμπιακό και όχι στην Αθλέτικ Μπιλμπάο προτιμά να συνεχίσει την καριέρα του ο Ουνάι Λόπεθ, ο οποίος αποχωρεί ως ελεύθερος από τη Ράγιο Βαγιεκάνο, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Ισπανία.

Το όνομα του 30χρονου χαφ είναι στο προσκήνιο για τους «ερυθρόλευκους» το τελευταίο διάστημα, καθώς έχει αποφασίσει να μην ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη Ράγιο Βαγιεκάνο και να υπογράψει ως ελεύθερος σε όποια ομάδα θέλει.

Ενδιαφέρον για τον Λόπεθ έχει δείξει και η Αθλέτικ Μπιλμπάο, ομάδα στην οποία αγωνίστηκε στο παρελθόν, ο ίδιος όμως φέρεται να προτιμά να αγωνιστεί για πρώτη φορά σε ομάδα εκτός Ισπανίας και συγκεκριμένα στον Ολυμπιακό.

Όπως αναφέρουν τα ισπανικά δημοσιεύματα, παρά το ενδιαφέρον της Αθλέτικ Μπιλμπάο ο Ουνάι Λόπεθ είναι κοντά στο να υπογράψει στους «ερυθρόλευκους» για τρία χρόνια, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να παίζει καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του, όπως και το γεγονός ότι οι Πειραιώτες διεκδικούν τίτλους και συμμετέχουν σταθερά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.