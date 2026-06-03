Για την καθημερινή προσπάθεια που καταβάλλει ώστε να διατηρεί ουσιαστική επικοινωνία με την οικογένειά του μίλησε ο Λευτέρης Ελευθερίου, εξηγώντας τις ισορροπίες που κρατάει τώρα που ο γιος και η κόρη του μεγαλώνουν.

Φιλοξενούμενος στην τηλεοπτική εκπομπή «Super Κατερίνα», ο ηθοποιός δέχθηκε ερώτηση από την Κατερίνα Καινούργιου σχετικά με το αν τα παιδιά που έχει αποκτήσει με τη σύζυγό του, Τατιάνα Καλαντζή, παρακολουθούν τη δουλειά του στο θέατρο. Απαντώντας, αποκάλυψε πώς η ηλικία τους επηρέαζε μέχρι πρότινος τις επαγγελματικές του επιλογές:

«Τώρα μπορώ να κάνω τις παραστάσεις που μπορεί να έχουν λίγο βωμολοχία και λίγο αισχρολογία γιατί το απέφευγα να πω την αλήθεια. Το να λέω στα παιδιά στο σπίτι “δεν γελάμε με μια κακή λέξη” και μετά να τα φέρνω στην παράσταση και για να βγάλουμε χιούμορ να ήταν η παράσταση γεμάτη με κακές λέξεις θα ήταν ανισόρροπο. Τώρα που είναι στην εφηβεία, τα ακούνε όλα και τα ξέρουν όλα, τώρα δεν με πειράζει».

«Παλεύω να έχω μια αληθινή σχέση με τα παιδιά μου»

Στη συνέχεια της συζήτησης, ο Λευτέρης Ελευθερίου εστίασε στο μοντέλο ανατροφής που ακολουθεί, δίνοντας έμφαση στην εμπιστοσύνη και στην ανάγκη των εφήβων να νιώθουν ασφάλεια μέσα στο ίδιο τους το περιβάλλον, ακόμα και όταν αρχίσουν να δημιουργούν τους δικούς τους προσωπικούς δεσμούς.

«Παλεύω να έχω μια αληθινή σχέση με τα παιδιά μου. Ακόμα και στις σχέσεις που μπορεί να θέλουν να έχουν, τους λέω ότι το σπίτι είναι ανοιχτό, “να έρθετε να γνωριστούμε”, να μην αισθάνονται τα παιδιά ότι δεν είναι οικείος ο χώρος του σπιτιού για να ζήσουν αυτά που θέλουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας την αναφορά στην προσωπική του ζωή, ο ηθοποιός διευκρίνισε τις ηλικίες των παιδιών του, σημειώνοντας: «Έχω ένα κορίτσι και ένα αγόρι. Το κορίτσι είναι 12,5 και 14 το αγόρι».