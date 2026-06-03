Η ΘΕΟΝΗ, με συνέπεια στη δέσμευσή της για την παροχή προϊόντων υψηλής ποιότητας και με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, απέκτησε τρείς σημαντικές πιστοποιήσεις που ενισχύουν περαιτέρω το πλαίσιο υπεύθυνης λειτουργίας της. Την Πιστοποίηση Υγιεινής εγκαταστάσεων HC1969:2022, την δήλωση επαλήθευσης εκπομπών αεριού του θερμοκηπίου σύμφωνα με ISO 14064-1:2018, παρακολούθηση και δήλωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τέλος την πιστοποίηση ISO 14001:2015 για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το οποίο λειτουργεί η εταιρία.

Η Πιστοποίηση Υγιεινής HC1969:2022 αναδεικνύει τη σταθερή προσήλωση της ΘΕΟΝΗ στην υγεία, την ασφάλεια και την ποιότητα. Αξίες που βρίσκονται στον πυρήνα της φιλοσοφίας της και συνοδεύουν κάθε στάδιο της δραστηριότητάς της, από την πηγή έως τον καταναλωτή.

Παράλληλα, η δήλωση επαλήθευσης εκπομπών αεριού του θερμοκηπίου σύμφωνα με ISO 14064-1:2018 επιβεβαιώνει την υπεύθυνη και διαφανή αποτύπωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΑΗΒ Group Α.Ε. για την περίοδο 01/01/2025-31/12/2025. Η επαλήθευση πραγματοποιήθηκε από την TÜV AUSTRIA Hellas, σύμφωνα με το ISO 14064-3:2019 και κατέληξε ότι η σχετική έκθεση εκπομπών είναι ικανοποιητική και απαλλαγμένη από ουσιώδεις ανακρίβειες.

Τέλος, συμπληρωματικά με τις υπόλοιπες διακρίσεις, η ΘΕΟΝΗ πιστοποιείται για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης το οποίο διαθέτει, στο πεδίο εφαρμογής «Εμφιάλωση και Διακίνηση Φυσικού Μεταλλικού Νερού», σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 14001 : 2015 που βεβαιώνεται μέσω των διαδικασιών της TÜV AUSTRIA Hellas, αποδεικνύοντας έτσι την ολιστική κατεύθυνση της εταιρίας προς την βιώσιμη ανάπτυξη.

Με τις τρείς αυτές πιστοποιήσεις, η ΘΕΟΝΗ ενισχύει έμπρακτα τη στρατηγική της για ποιότητα, διαφάνεια και βιώσιμη ανάπτυξη, επιβεβαιώνοντας τον σταθερό της προσανατολισμό σε πρακτικές που σέβονται τον άνθρωπο, το προϊόν και το περιβάλλον.