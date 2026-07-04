Στα σπίτια μεσαίου μεγέθους στρέφονται ολοένα και περισσότερο οι αγοραστές κατοικιών στην Ελλάδα, καθώς η άνοδος των τιμών, το αυξημένο κόστος δανεισμού και οι δαπάνες συντήρησης οδηγούν χιλιάδες νοικοκυριά στην αναζήτηση ακινήτων που συνδυάζουν λειτουργικότητα και πιο προσιτό κόστος.

Τα στοιχεία προκύπτουν από ανάλυση χιλιάδων αγοραπωλησιών που πραγματοποίησε το δίκτυο της RE/MAX Ελλάς κατά το 2025 και αποτυπώνουν μια σαφή μετατόπιση της ζήτησης προς κατοικίες επιφάνειας από 51 έως 100 τετραγωνικά μέτρα.

Συνολικά, περισσότερες από μία στις δύο κατοικίες που άλλαξαν χέρια την περασμένη χρονιά ανήκαν σε αυτή την κατηγορία, επιβεβαιώνοντας ότι οι αγοραστές αναζητούν πλέον σπίτια που καλύπτουν τις ανάγκες μιας οικογένειας χωρίς να συνεπάγονται υπερβολικό κόστος αγοράς και συντήρησης.

Στην πρώτη θέση των προτιμήσεων βρέθηκαν τα διαμερίσματα επιφάνειας 51 έως 75 τετραγωνικών μέτρων, τα οποία αντιστοιχούν στο 26,4% των συνολικών συναλλαγών. Ακολούθησαν πολύ κοντά τα ακίνητα από 76 έως 100 τετραγωνικά μέτρα με ποσοστό 25,9%, γεγονός που σημαίνει ότι συνολικά το 52,3% των αγοραπωλησιών αφορούσε κατοικίες αυτών των δύο κατηγοριών.

Στην τρίτη θέση κατατάχθηκαν οι κατοικίες από 101 έως 150 τετραγωνικά μέτρα, οι οποίες συγκέντρωσαν το 20,8% των συναλλαγών, ενώ τα μικρά διαμερίσματα έως 50 τετραγωνικά μέτρα αντιστοιχούσαν στο 19,2% των αγορών. Τα μεγαλύτερα ακίνητα, άνω των 151 τετραγωνικών μέτρων, περιορίστηκαν μόλις στο 7,7%, επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά κινείται πλέον σε διαφορετικές προτεραιότητες από εκείνες που επικρατούσαν πριν από μερικά χρόνια.

Οι ειδικοί της αγοράς αποδίδουν τη στροφή αυτή σε έναν συνδυασμό παραγόντων. Από τη μία πλευρά, οι υψηλές τιμές πώλησης καθιστούν δυσκολότερη την αγορά μεγάλων κατοικιών. Από την άλλη, τα μεσαίου μεγέθους διαμερίσματα προσφέρουν καλύτερη σχέση κόστους και λειτουργικότητας, ενώ συνεπάγονται χαμηλότερες δαπάνες για θέρμανση, συντήρηση και κοινόχρηστα.

Παράλληλα, τα μικρότερα ακίνητα εξακολουθούν να διατηρούν έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση ή έντονη ζήτηση για μακροχρόνια και βραχυχρόνια μίσθωση.

Η εικόνα στην Αττική

Στην Αττική, οι αγοραστές προτίμησαν κυρίως κατοικίες επιφάνειας 51 έως 75 τετραγωνικών μέτρων, οι οποίες αντιστοιχούν στο 29% των συναλλαγών. Ακολούθησαν τα διαμερίσματα από 76 έως 100 τετραγωνικά μέτρα με ποσοστό 26,3%, ενώ οι κατοικίες από 101 έως 150 τετραγωνικά μέτρα αντιστοιχούσαν στο 20,7%.

Αντίθετα, τα πολύ μικρά διαμερίσματα έως 50 τετραγωνικά μέτρα συγκέντρωσαν μικρότερο ενδιαφέρον, καθώς αντιπροσώπευσαν το 16,8% των συναλλαγών. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι στην πρωτεύουσα τα νοικοκυριά εξακολουθούν να αναζητούν κατοικίες που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες μιας οικογένειας, ακόμη κι αν απαιτείται υψηλότερο τίμημα αγοράς.

Η διαφοροποίηση της Θεσσαλονίκης

Διαφορετική είναι η εικόνα στη Θεσσαλονίκη, όπου κυριαρχούν τα μεγαλύτερα διαμερίσματα της μεσαίας κατηγορίας.

Περισσότερες από μία στις τρεις αγοραπωλησίες αφορούσαν κατοικίες επιφάνειας από 76 έως 100 τετραγωνικά μέτρα, οι οποίες συγκέντρωσαν ποσοστό 35,5%, το υψηλότερο που καταγράφηκε στην έρευνα. Ακολούθησαν τα ακίνητα από 51 έως 75 τετραγωνικά μέτρα με 30%, ενώ οι κατοικίες έως 50 τετραγωνικά μέτρα αντιστοιχούσαν στο 18% των συναλλαγών.

Οι μεγαλύτερες κατοικίες άνω των 151 τετραγωνικών μέτρων συγκέντρωσαν μόλις το 6% της αγοράς, το χαμηλότερο ποσοστό μεταξύ των μεγάλων αστικών κέντρων.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα η εικόνα εμφανίζεται πιο ισορροπημένη, χωρίς μία κατηγορία κατοικιών να κυριαρχεί απόλυτα.

Τα διαμερίσματα από 51 έως 75 τετραγωνικά μέτρα συγκέντρωσαν το 24,6% των συναλλαγών, εκείνα από 76 έως 100 τετραγωνικά μέτρα το 23,6% και οι κατοικίες από 101 έως 150 τετραγωνικά μέτρα το 23,2%.

Παράλληλα, τα μικρά ακίνητα έως 50 τετραγωνικά μέτρα αντιστοιχούσαν στο 20,3% των αγοραπωλησιών, ποσοστό υψηλότερο από εκείνο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, γεγονός που συνδέεται τόσο με το επενδυτικό ενδιαφέρον όσο και με τις διαφορετικές στεγαστικές ανάγκες των μικρότερων πόλεων και των τουριστικών περιοχών.

Η συνολική εικόνα της αγοράς δείχνει ότι το 2025 οι αγοραστικές αποφάσεις έγιναν ακόμη πιο στοχευμένες. Το ζητούμενο για τους περισσότερους αγοραστές δεν είναι πλέον η μεγαλύτερη κατοικία, αλλά εκείνη που προσφέρει την καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στο κόστος αγοράς, τα έξοδα διαβίωσης και τις πραγματικές ανάγκες ενός σύγχρονου νοικοκυριού.