Ο Καναδάς παρουσίασε σχέδια για την κατασκευή ενός τεράστιου αγωγού πετρελαίου, ώστε να απεξαρτηθεί από τις ΗΠΑ, καθώς οι σχέσεις των δύο κρατών δεν διανύουν την καλύτερη περίοδο τους μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι ανέφερε ότι η Αλμπέρτα υπέβαλε σχέδια στο Γραφείο Μεγάλων Έργων με σκοπό την έναρξη των εργασιών για την κατασκευή ενός αγωγού μήκους άνω των 1.000 χλμ., ο οποίος θα εκτείνεται μέχρι τη δυτική ακτή της Βρετανικής Κολομβίας, έως τον Σεπτέμβριο του 2027.

«Ο Καναδάς έχει μια ευκαιρία που παρουσιάζεται μια φορά στη ζωή. Μια ευκαιρία που θα καθορίσει το μέλλον μας», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Κάλγκαρι αργά το βράδυ της Πέμπτης. Ο Κάρνι πρόσθεσε ότι η διαδρομή του αγωγού θα ακολουθεί «μια διαδρομή που ήδη υπάρχει μέσω του διαδρόμου Trans Mountain προς την ακτή μας στον Ειρηνικό».

Η Trans Mountain Corp, μια ομοσπονδιακή κρατική εταιρεία, θα κατασκευάσει τον αγωγό με τη βοήθεια της Pembina Pipeline Corp και θα αποτελέσει «πύλη προς τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές του κόσμου», ανέφερε.

Ο Κάρνι δήλωσε ότι η σειρά ανακοινώσεων που έγιναν την Πέμπτη «θα λειτουργήσει ως καταλύτης για νέες άμεσες επενδύσεις στον Καναδά ύψους πολύ άνω των 200 δισ. καναδικών δολαρίων (141 δισ. αμερικανικά δολάρια)», καθώς η χώρα προωθεί την εμπορική της ατζέντα σε ολόκληρη την Ασία.

Ο Καναδάς θα «υπερτριπλασιάσει» την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου με την κατασκευή πέντε τερματικών σταθμών κατά την επόμενη δεκαετία, ενώ η Οτάβα θα δαπανήσει 10 δισ. καναδικά δολάρια για την αναβάθμιση του λιμανιού του Βανκούβερ, έγραψαν οι Financial Times.

Ο αγωγός αποτελεί μέρος της προσπάθειας του Κάρνι να μειώσει την εξάρτηση από τις αγορές των ΗΠΑ, όπου ο Καναδάς πωλεί τα τρία τέταρτα των αγαθών και των υπηρεσιών του. Ο Καναδάς εξάγει σχεδόν όλο το πετρέλαιό του στις ΗΠΑ, καλύπτοντας περίπου το 60% των αμερικανικών εισαγωγών πετρελαίου, ή περίπου 4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Ο Κάρνι έχει δεσμευτεί να διπλασιάσει το εμπόριο εκτός ΗΠΑ, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να επιβάλει δασμούς 100 τοις εκατό στον βόρειο γείτονά του και δηλώνει τακτικά ότι ο Καναδάς θα πρέπει να γίνει η 51η πολιτεία των ΗΠΑ. Ο Τραμπ αρνήθηκε αυτή την εβδομάδα να εγκρίνει τη μακροπρόθεσμη ανανέωση της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά, την οποία είχε διαπραγματευτεί κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του το 2020.

Το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου του Καναδά που εξάγεται στις ΗΠΑ προέρχεται από τις πλούσιες σε πίσσα πετρελαιοφόρες άμμους της βόρειας Αλμπέρτα, το τρίτο μεγαλύτερο κοίτασμα στον κόσμο, το οποίο θεωρείται από τα «πιο ρυπογόνα» στην επεξεργασία.