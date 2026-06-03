Λίγες ώρες πριν ανοίξει τις πύλες του το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, το λεγόμενο «ρωσικό Νταβός» του Βλαντιμίρ Πούτιν, ουκρανικά drone έπληξαν ενεργειακές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην πόλη, δημιουργώντας ένα άκρως δυσάρεστο σκηνικό για το Κρεμλίνο.

Η χρονική συγκυρία της επίθεσης είναι εξαιρετικά φορτισμένη. Η Αγία Πετρούπολη δεν είναι μόνο η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ρωσίας και γενέτειρα του Ρώσου προέδρου. Είναι και η πόλη όπου το Κρεμλίνο επιχειρεί κάθε χρόνο να προβάλει τη Ρωσία ως ανθεκτική οικονομική δύναμη, παρά τις δυτικές κυρώσεις και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αντί όμως για εικόνες σταθερότητας, διεθνούς επιρροής και οικονομικής αυτοπεποίθησης, η έναρξη του SPIEF συνοδεύτηκε από καπνούς, εκρήξεις, καθυστερήσεις πτήσεων και αναφορές για ζημιές σε υποδομές.

Our long-range sanctions carried out by the warriors of the Security Service of Ukraine, the Unmanned Systems Forces, the Special Operations Forces, the Defense Intelligence of Ukraine, and the State Border Guard Service of Ukraine have yielded good results. Important facilities… pic.twitter.com/esxYMexU8d — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 3, 2026

Χτυπήθηκε πετρελαϊκός τερματικός στην Αγία Πετρούπολη

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν τον πετρελαϊκό τερματικό της Αγίας Πετρούπολης, περίπου 1.100 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα.

Η απόσταση του στόχου δείχνει το αυξανόμενο βεληνεκές των ουκρανικών επιθέσεων και την ικανότητα του Κιέβου να μεταφέρει τον πόλεμο βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος.

Μετά το πλήγμα, εικόνες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media έδειχναν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται πάνω από την πόλη, την ώρα που οι πρώτοι σύνεδροι και ξένες αντιπροσωπείες έφταναν για το οικονομικό φόρουμ.

Absolutely embarrassing morning for Russian President Vladimir Putin. As Ukrainian one-way attack drones fly nearly unimpeded over St. Petersburg – over 500 miles from Ukraine – several slamming into a major oil terminal in the city, starting massive fires and creating pillars of… pic.twitter.com/wenz5gIu6f — OSINTdefender (@sentdefender) June 3, 2026

Η εικόνα αυτή ήταν ακριβώς το αντίθετο από εκείνη που ήθελε να προβάλει το Κρεμλίνο: μια Ρωσία ασφαλή, οικονομικά ενεργή και πολιτικά αλώβητη από τον πόλεμο.

Στο στόχαστρο και η Κρόνσταντ

Πέρα από τον πετρελαϊκό τερματικό, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι επλήγησαν και «καθαρά στρατιωτικοί στόχοι» στη βάση της Κρόνσταντ.

Η Κρόνσταντ, ιστορική ναυτική βάση κοντά στην Αγία Πετρούπολη, έχει ιδιαίτερη σημασία για το ρωσικό ναυτικό.

A major fire has broken out at the St. Petersburg oil terminal following a Ukrainian drone strike.



The facility is the largest oil transshipment complex in northwestern Russia.



This comes as the St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) is taking place in the city,… pic.twitter.com/C8FaYDNO7E — Visegrád 24 (@visegrad24) June 3, 2026

Σύμφωνα με διεθνή μέσα, ουκρανικό βίντεο φέρεται να δείχνει πλήγμα σε ρωσικό πολεμικό πλοίο σε δεξαμενή, αν και η πλήρης έκταση των ζημιών δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Το μήνυμα του Κιέβου είναι σαφές: οι ουκρανικές επιθέσεις δεν περιορίζονται πλέον σε συνοριακές περιοχές ή σε στόχους κοντά στο μέτωπο. Μπορούν να φτάσουν σε σημεία υψηλού συμβολισμού και επιχειρησιακής αξίας για τη Ρωσία.

International guests arrive at the opening of the St Petersburg International Economic Forum today



A plume of black smoke rises behind them after Ukrainian long-range drones hit the St Petersburg oil terminal in the morning



Russia can’t protect its skies pic.twitter.com/b7eWSgdfEc — Visegrád 24 (@visegrad24) June 3, 2026

Πλήγμα και σε εγκατάσταση παραγωγής όπλων

Ο Ζελένσκι ανέφερε ακόμη ότι επλήγη εγκατάσταση στην περιφέρεια Ταμπόφ, η οποία συνδέεται με την παραγωγή οπλικών συστημάτων.

Η περιοχή βρίσκεται εκατοντάδες χιλιόμετρα από τη γραμμή του μετώπου, κάτι που ενισχύει την εικόνα μιας ουκρανικής στρατηγικής που στοχεύει όχι μόνο τις ρωσικές δυνάμεις στο πεδίο, αλλά και τις υποδομές που στηρίζουν τη ρωσική πολεμική μηχανή.

The Saint Petersburg International Economic Forum of 2026 (SPIEF 2026) in Russia has started with a very fiery keynote speech by the Ukrainian surprise guests. pic.twitter.com/VVIuGcQCO7 — (((Tendar))) (@Tendar) June 3, 2026

Το Κίεβο παρουσιάζει αυτά τα χτυπήματα ως μέρος της στρατηγικής των «κυρώσεων μεγάλου βεληνεκούς», δηλαδή επιθέσεων που πλήττουν ενεργειακές, βιομηχανικές και στρατιωτικές υποδομές μέσα στη Ρωσία.

Αναστολή λειτουργίας στο αεροδρόμιο Πούλκοβο

Οι επιθέσεις είχαν άμεσο αντίκτυπο και στη λειτουργία της πόλης.

Το βασικό αεροδρόμιο της Αγίας Πετρούπολης, το Πούλκοβο, ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του για αρκετές ώρες, ενώ αναφέρθηκαν καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων.

Ukrayna, St. Petersburg'a yönelik yoğun drone saldırısı düzenliyor.



Rusya bölgede 50 drone düşürdüğünü açıklarken, saldırı St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nun başladığı gün gerçekleşti.



Ukrayna, saldırıda yıllık 12,5 milyon ton kapasiteye sahip St. Petersburg Petrol… pic.twitter.com/z9MYJokIlK — Haber Report (@HaberReport) June 3, 2026

Η αναστάτωση σε ένα από τα σημαντικότερα αεροδρόμια της Ρωσίας, την ημέρα έναρξης του μεγαλύτερου οικονομικού φόρουμ της χώρας, είχε αναπόφευκτα και επικοινωνιακό βάρος.

Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η αεράμυνα κατέρριψε δεκάδες ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ ο κυβερνήτης της Αγίας Πετρούπολης Αλεξάντρ Μπεγκλόφ έκανε λόγο για ζημιές σε υποδομές και τραυματίες, χωρίς αναφορές για νεκρούς.

Καπνοί πίσω από τους συνέδρους

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν εικόνες από την Αγία Πετρούπολη, όπου οι πρώτοι συμμετέχοντες του φόρουμ φέρονται να έφταναν στον χώρο διεξαγωγής, ενώ στο βάθος υψωνόταν στήλη μαύρου καπνού.

The moment a Ukrainian drone strikes the oil terminal in St. Petersburg pic.twitter.com/uwDPF3ftG9 — Visegrád 24 (@visegrad24) June 3, 2026

Ο Ουκρανός σχολιαστής και σύμβουλος του υπουργείου Άμυνας, Σεργκέι Στερνένκο, σχολίασε ειρωνικά ότι το Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης άνοιγε με μια «υπέροχη στήλη μαύρου καπνού» στο βάθος.

Η εικόνα αυτή έγινε γρήγορα σύμβολο της ουκρανικής επιχείρησης: η Ρωσία επιχειρούσε να δείξει στον κόσμο οικονομική κανονικότητα, ενώ ο πόλεμος εμφανιζόταν κυριολεκτικά στον ορίζοντα της πόλης του Πούτιν.

Το SPIEF ως βιτρίνα του Κρεμλίνου

Το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης είναι εδώ και χρόνια η σημαντικότερη οικονομική διοργάνωση της Ρωσίας.

BREAKING:



Ukrainian long-range drones just struck the St. Petersburg oil terminal moments before the St Petersburg Economic Forum.



Looks like Candace Owens might get to enjoy some black rain in St Petersburg today. pic.twitter.com/haY1TjX1mG — Visegrád 24 (@visegrad24) June 3, 2026

Πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, αποτελούσε σημείο συνάντησης δυτικών επιχειρηματικών ομίλων, επενδυτών, τραπεζών και κρατικών αντιπροσωπειών.

Μετά την εισβολή του 2022 και τις δυτικές κυρώσεις, η σύνθεση των συμμετεχόντων άλλαξε. Η Μόσχα στράφηκε περισσότερο σε χώρες της Ασίας, της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής και του λεγόμενου Παγκόσμιου Νότου.

Παρόλα αυτά, το SPIEF παραμένει για τον Πούτιν μια κρίσιμη σκηνή προβολής. Είναι το σημείο όπου το Κρεμλίνο επιχειρεί να περάσει το μήνυμα ότι η Ρωσία δεν είναι απομονωμένη, ότι αντέχει οικονομικά και ότι εξακολουθεί να έχει διεθνείς συνομιλητές.

20.000 συμμετέχοντες από περισσότερες από 130 χώρες

Σύμφωνα με τις αναφορές για τη φετινή διοργάνωση, στο SPIEF αναμένονται περίπου 20.000 συμμετέχοντες από περισσότερες από 130 χώρες.

Ανάμεσά τους βρίσκονται αρχηγοί κρατών, υπουργοί, επιχειρηματίες, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών και πολιτικά πρόσωπα από χώρες που διατηρούν ανοιχτούς διαύλους με τη Μόσχα.

Το φετινό θέμα του φόρουμ είναι «Πραγματιστικός Διάλογος: Η Πορεία προς ένα Σταθερό Μέλλον», μια φράση που αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον με φόντο τις εκρήξεις και τους καπνούς στην πόλη.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν αναμένεται να πραγματοποιήσει την κεντρική του ομιλία την Παρασκευή, επιχειρώντας να παρουσιάσει τη Ρωσία ως οικονομικά σταθερή και στρατηγικά ανθεκτική.

Παρουσία και αμερικανικών προσώπων

Αξιοσημείωτη θεωρείται και η παρουσία αμερικανικής αντιπροσωπείας στο φόρουμ, για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα, επικεφαλής της θα είναι ο Ρόντνεϊ Μιμς Κουκ Τζούνιορ, πρόεδρος της Επιτροπής Καλών Τεχνών των ΗΠΑ, ενώ μεταξύ των ονομάτων που έχουν αναφερθεί είναι και η συντηρητική σχολιάστρια Κάντας Όουενς.

Η παρουσία τέτοιων προσώπων αξιοποιείται από τη Μόσχα ως απόδειξη ότι η Ρωσία εξακολουθεί να έχει προσβάσεις και στη Δύση, έστω και εκτός του κεντρικού πολιτικού και διπλωματικού κατεστημένου.

Ωστόσο, τα ουκρανικά πλήγματα ήρθαν να υπενθυμίσουν ότι κανένα επικοινωνιακό αφήγημα δεν μπορεί να εξαφανίσει την πραγματικότητα του πολέμου.

Η απάντηση του Κρεμλίνου

Το Κρεμλίνο επιχείρησε να εμφανιστεί ψύχραιμο μετά τις επιθέσεις. Ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου, Ντμίτρι Πεσκόφ, διαμήνυσε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να απαντά στα ουκρανικά πλήγματα με «συστηματικό τρόπο». Η διατύπωση αυτή δείχνει ότι η Μόσχα δεν θέλει να εμφανιστεί αιφνιδιασμένη ή αποδυναμωμένη, ειδικά σε μια ημέρα τόσο σημαντική για την εικόνα της χώρας.

Ταυτόχρονα, όμως, η ανάγκη δημόσιας αντίδρασης επιβεβαιώνει ότι το πλήγμα είχε πολιτικό βάρος.

Η επίθεση δεν έγινε σε μια τυχαία περιοχή, ούτε σε μια τυχαία ημέρα. Έγινε στην πόλη του Πούτιν, την ημέρα που άνοιγε η βασική οικονομική βιτρίνα του Κρεμλίνου.

Η Ουκρανία χτυπά βαθιά στη Ρωσία

Η επίθεση στην Αγία Πετρούπολη εντάσσεται σε μια ευρύτερη ουκρανική εκστρατεία βαθιών πληγμάτων μέσα στη Ρωσία.

Το Κίεβο έχει εντείνει τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, διυλιστήρια, αποθήκες καυσίμων, λιμάνια, στρατιωτικές βάσεις και βιομηχανίες που συνδέονται με την πολεμική παραγωγή.

Η στρατηγική αυτή έχει διπλό στόχο.

Πρώτον, να μειώσει την ικανότητα της Ρωσίας να χρηματοδοτεί και να τροφοδοτεί τον πόλεμο.

Δεύτερον, να μεταφέρει στους Ρώσους πολίτες και στο ρωσικό πολιτικό σύστημα το αίσθημα ότι ο πόλεμος δεν διεξάγεται μόνο στο ουκρανικό έδαφος.

Η Αγία Πετρούπολη, λόγω συμβολισμού και γεωγραφικής απόστασης από το μέτωπο, αποτελεί ιδανικό παράδειγμα αυτής της στρατηγικής.

Το Κίεβο απαντά στις ρωσικές επιθέσεις

Οι ουκρανικές επιθέσεις ήρθαν μία ημέρα μετά από νέο κύμα μαζικών ρωσικών αεροπορικών πληγμάτων κατά ουκρανικών πόλεων.

Σύμφωνα με ουκρανικές αναφορές, η Ρωσία εξαπέλυσε εκατοντάδες drones και δεκάδες πυραύλους, προκαλώντας δεκάδες νεκρούς και τραυματίες.

Το Κίεβο υποστηρίζει ότι τα πλήγματα σε ρωσικό έδαφος αποτελούν απάντηση στις σχεδόν καθημερινές επιθέσεις κατά ουκρανικών πόλεων, ενεργειακών υποδομών και αμάχων.

Η ουκρανική θέση είναι ότι όσο η Ρωσία χρησιμοποιεί τη δική της ενδοχώρα για να στηρίζει την πολεμική μηχανή της, οι εγκαταστάσεις αυτές αποτελούν νόμιμους στρατιωτικούς στόχους.

Το πλήγμα στο κύρος του Πούτιν

Πέρα από τη στρατιωτική διάσταση, η επίθεση έχει έντονο συμβολισμό.

Ο Πούτιν έχει επενδύσει πολιτικά στο αφήγημα ότι η Ρωσία παραμένει ισχυρή, ασφαλής και ανθεκτική παρά τις κυρώσεις.

Το SPIEF είναι η σκηνή πάνω στην οποία το αφήγημα αυτό παρουσιάζεται κάθε χρόνο σε διεθνές κοινό.

Η εμφάνιση ουκρανικών drones πάνω από την Αγία Πετρούπολη, οι φωτιές σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και οι εικόνες καπνού λίγες ώρες πριν από την έναρξη του φόρουμ πλήττουν ακριβώς αυτή την εικόνα.

Για το Κρεμλίνο, το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι υλικές ζημιές. Είναι ότι ο πόλεμος εισέβαλε στο πιο προστατευμένο επικοινωνιακό σκηνικό του Πούτιν.