Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν ενεργειακούς και στρατιωτικούς στόχους στην Αγία Πετρούπολη σήμερα το πρωί, ημέρα έναρξης του οικονομικού φόρουμ της πόλης που συγκεντρώνει πολυάριθμες ηγετικές προσωπικότητες της Ρωσίας, όπως δήλωσαν Ρώσοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Περίπου 20.000 προσκεκλημένοι από 130 χώρες αναμένεται να συμμετάσχουν στο διεθνές οικονομικό φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης (SPIEF), που κάποτε θεωρείτο το «ρωσικό Νταβός» και η βασική σύνοδος της Ρωσίας για να προσελκύσει επενδυτές και επιχειρήσεις από τη Δύση. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται να συμμετάσχει στο τριήμερο φόρουμ και να εκφωνήσει ομιλία μεθαύριο, Παρασκευή.

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να πλήττει την Ουκρανία συστηματικά ύστερα από τις επιθέσεις των ουκρανικών drones. «Θα ήθελα να σας θυμίσω την ανακοίνωση που εκδόθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών, που δηλώνει ότι οι απαντήσεις μας θα έχουν συστηματικό χαρακτήρα, και πράγματι είναι ήδη έτσι», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε δημοσιογράφους, ερωτηθείς για τις ουκρανικές επιθέσεις στην Αγία Πετρούπολη.

Τα χτυπήματα του Κιέβου έγιναν την επομένη σειράς πληγμάτων με ρωσικούς πυραύλους και drones, που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 23 ανθρώπων σε όλη την Ουκρανία, και είχαν στόχο να διαταράξουν το φόρουμ, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Ο Ρώσος κυβερνήτης της πόλης Αλεξάντρ Μπεγκλόφ δήλωσε ότι «αρκετές» υποδομές υπέστησαν ζημιές, αλλά δεν αναφέρθηκε κάποιος θάνατος σε αυτή την επίθεση. «Αρκετές υποδομές υπέστησαν ζημιές. Οι επιχειρήσεις καθαρισμού είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Αρκετοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Δεν υπάρχουν νεκροί», δήλωσε ο ίδιος.

Αντίθετα, επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην ανατολική, κατεχόμενη Ουκρανία σε πλήγμα με ουκρανικό drone σε λεωφορείο που ταξίδευε από τη Μόσχα προς την Κριμαία, την οποία προσάρτησε η Μόσχα το 2014, σύμφωνα με τις τοπικές, διορισμένες από τη Ρωσία, αρχές.

Η Ουκρανία έχει εντείνει προσφάτως τα πλήγματά της σε ρωσικούς στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους σε αντίποινα για τους καθημερινούς βομβαρδισμούς της Ρωσίας κατά του εδάφους της, οι οποίοι προκάλεσαν επίσης δύο θανάτους στη Χερσώνα, στη νότια Ουκρανία, κοντά στη γραμμή του μετώπου, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο ουκρανικός στρατός έπληξε τον τερματικό σταθμό πετρελαίου της Αγίας Πετρούπολης, στη Ρωσία, στη διάρκεια της νύχτας, σε απόσταση περίπου 1.100 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης σε ανάρτησή του στο Telegram ότι χτυπήθηκαν «αμιγώς» στρατιωτικοί στόχοι στη βάση Κρόνσταντ, ενώ ένας ακόμα στόχος ήταν μια επιχείρηση στη ρωσική περιφέρεια Ταμπόφ που σχετίζεται με την παραγωγή όπλων, σε απόσταση περίπου 600 χιλιομέτρων από τη γραμμή του μετώπου.

Πρόκειται για την πιο πρόσφατη μιας σειράς επιθέσεων ως αντίποινα που το Κίεβο χαρακτηρίζει «κυρώσεις μεγάλου βεληνεκούς».

«Το σχέδιο της Ουκρανίας για κυρώσεις μεγάλου βεληνεκούς εφαρμόζεται ακριβώς όπως χρειάζεται για να φέρει πιο κοντά την ειρήνη», δήλωσε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται να φλέγεται μια δεξαμενή πετρελαίου.

Οι επιθέσεις ανάγκασαν το βασικό αεροδρόμιο της Αγίας Πετρούπολης να αναστείλει τη λειτουργία για αρκετές ώρες στη διάρκεια της νύχτας. Ο Αλεξάντρ Ντροζντένκο, κυβερνήτης της ευρύτερης περιφέρειας του Λένινγκραντ, δήλωσε ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 59 drones στη διάρκεια της νύχτας.

Our long-range sanctions carried out by the warriors of the Security Service of Ukraine, the Unmanned Systems Forces, the Special Operations Forces, the Defense Intelligence of Ukraine, and the State Border Guard Service of Ukraine have yielded good results. Important facilities… pic.twitter.com/esxYMexU8d — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 3, 2026

Οι πρώτοι συμμετέχοντες του φόρουμ έφθασαν στο σημείο της διοργάνωσης ενώ στο βάθος φαινόταν μια στήλη καπνού, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Το Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης ανοίγει με μια υπέροχη στήλη μαύρου καπνού στο βάθος ύστερα από τα ουκρανικά πλήγματα», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Σεργκέι Στερνένκο, σύμβουλος του Ουκρανού υπουργού Άμυνας, δημοσιεύοντας ένα βίντεο όπου φαίνονται οι συμμετέχοντες να προσέρχονται στο σημείο του φόρουμ με εμφανή τον καπνό στο βάθος.

Ρωσικό Νταβός

Το SPIEF αποτυπώνει σιγά σιγά την απομόνωση της Ρωσίας στη διεθνή σκηνή από τότε που ξέσπασε η σύγκρουση μεγάλης κλίμακας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, η Άγγελα Μέρκελ, τότε καγκελάριος της Γερμανίας, και ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Σίνζο Άμπε ήταν μεταξύ των συμμετεχόντων στο φόρουμ τη δεκαετία του 2010.

Φέτος, ο κατάλογος των συμμετεχόντων περιλαμβάνει τα ονόματα συμμάχων της Ρωσίας, όπως αυτά των προέδρων του Ουζμπεκιστάν και της Τανζανίας, καθώς και υπουργών από την Κούβα, τη Λευκορωσία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία.

Ο οικονομικός απεσταλμένος του Κρεμλίνου, ο Κίριλ Ντμίτριεφ, έκανε λόγο για μια εκδήλωση συγκέντρωσης «κυρίαρχων χωρών», σε αντίθεση με αντίπαλες, «θιασώτες της παγκοσμιοποίησης», διοργανώσεις, όπως το Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός στην Ελβετία.

Ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, που χθες, Τρίτη, καταδίκασε το πιο πρόσφατο κύμα ρωσικών πληγμάτων στην Ουκρανία, αναμένεται στην Αγία Πετρούπολη και προγραμματίζεται να μιλήσει σε πάνελ για το περιβάλλον την Παρασκευή.

Η Αμερικανίδα συνωμοσιολόγος Κάντις Όουενς, ο ρωσόφιλος Αμερικανός ηθοποιός Στίβεν Σιγκάλ, καθώς και ο Ρόντνεϊ Μιμς Κουκ Τζούνιορ, ο πρόεδρος της Επιτροπής καλών τεχνών των ΗΠΑ που είναι υπεύθυνος για τη νέα αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου, είναι επίσης στον κατάλογο των συμμετεχόντων.

Στην ίδια λίστα είναι μέλη του ακροδεξιού κόμματος AfD. Ο μισογύνης Άντριου Τέιτ και ο αδελφός του, που διώκονται στη Ρουμανία κατηγορούμενοι για εμπορία ανθρώπων και βιασμούς, άφησαν να εννοηθεί με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι έχουν φθάσει στη Μόσχα, χωρίς να διευκρινίζουν εάν σκοπεύουν να πάνε στο SPIEF.