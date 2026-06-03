Ένα απρόσμενο και πέρα για πέρα ανθρώπινο στιγμιότυπο κατέγραψαν οι παρευρισκόμενοι στο Παλάτι του Αγίου Ιακώβου, όταν η Κέιτ Μίντλετον αποφάσισε να σπάσει για λίγο την επίσημη αυστηρότητα και να αναφερθεί δημόσια στα συναισθήματά της για τον σύζυγό της.

Η 44χρονη πριγκίπισσα, επιλέγοντας για τη συγκεκριμένη περίσταση ένα κόκκινο φόρεμα Rodarte διακοσμημένο με λευκές καρδιές, είχε μια ιδιαίτερη συνομιλία με τον Ιρλανδό καλλιτέχνη Ρόναν Κίτινγκ και τη σύζυγό του, Στορμ. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για τα 125 χρόνια του Cancer Research UK, ο πρώην τραγουδιστής των Boyzone ζήτησε από την πριγκίπισσα να μεταφέρει τους χαιρετισμούς του στον μεγάλο απόντα της βραδιάς.

«Σε παρακαλώ, πες ένα γεια στον Ουίλιαμ», είπε ο Ρόναν Κίτινγκ.

Τη σκυτάλη πήρε αμέσως η Στορμ Κίτινγκ, η οποία έσπευσε να χαρακτηρίσει τον πρίγκιπα «πραγματικό τζέντλεμαν», με τον σύζυγό της να υπερθεματίζει λέγοντας: «Τον αγαπάμε».

Η αντίδραση που είχε η Κέιτ Μίντλετον ήταν αυτή που προκάλεσε τα γέλια της παρέας αλλά και τα θετικά σχόλια των χρηστών στα social media, καθώς απάντησε αυθόρμητα:

«Κι εγώ επίσης».

«Είναι καλός σε αυτά»

Η συζήτηση γύρω από τον ρόλο και τη στήριξη του πρίγκιπα Ουίλιαμ συνεχίστηκε και με άλλους προσκεκλημένους. Η πριγκίπισσα συνάντησε τον Σεμπάστιαν Μπόουεν, σύζυγο της ακτιβίστριας Ντέμπορα Τζέιμς που έφυγε από τη ζωή το 2022 μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο του εντέρου.

Όταν ο Μπόουεν θέλησε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του για μια ιδιαίτερα υποστηρικτική συζήτηση που είχε κάνει ο Ουίλιαμ με τα δύο του παιδιά, η Κέιτ σχολίασε με νόημα: «Είναι καλός σε αυτά».

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, στην δεξίωση για τα 125 χρόνια του Cancer Research UK Pool / Zuma Press / Profimedia

Παράλληλα, η ίδια στάθηκε στην πολύτιμη παρακαταθήκη που άφησε πίσω της η ακτιβίστρια, ενώ ο πατέρας της εκλιπούσας, Άλιστερ Τζέιμς, δήλωσε μετά τη δική του συνάντηση με τη βασιλική οικογένεια: «Ήταν η πρώτη φορά που συνάντησα την Κέιτ. Ήταν αυθεντική και ζεστή. Έχω γνωρίσει και τον Ουίλιαμ και τρέφω μεγάλο σεβασμό και για τους δύο».

Από την πλευρά του, ο Σεμπάστιαν Μπόουεν μετέφερε το κλίμα της δικής τους επαφής, σημειώνοντας: «Της είπα πόσο πολύ με είχε συγκινήσει το γεγονός ότι η οικογένειά τους ήταν τόσο υποστηρικτική και ότι τους σκεφτόμουν συνεχώς». Ο ίδιος συμπλήρωσε για τη σχέση τους με το παλάτι: «Ήταν βαθιά συγκινητικό για εμένα και την οικογένειά μου να έχουμε την ευκαιρία να τους γνωρίσουμε και να δεχτούμε τη στήριξή τους προς το ίδρυμα, τόσο ιδιωτικά όσο και δημόσια».

Η κοινή εμπειρία και το βάρος της δημοσιότητας

Η παρουσία της Κέιτ Μίντλετον στην εκδήλωση έγινε από κοινού με τον βασιλιά Κάρολο και τη βασιλίσσα Καμίλα, σε μια περίοδο που και οι δύο πλευρές γνωρίζουν καλά τι σημαίνει η συγκεκριμένη ασθένεια. Τόσο ο Μονάρχης όσο και η νύφη του διαγνώστηκαν με καρκίνο μέσα στο 2024. Η πριγκίπισσα ολοκλήρωσε τις χημειοθεραπείες της στα τέλη του καλοκαιριού του 2024 και τον Ιανουάριο του 2025 ανακοίνωσε την ύφεση της νόσου, ξεκαθαρίζοντας ότι η επιστροφή της στα καθήκοντα θα γίνει με πολύ προσεκτικά βήματα.

Αυτή τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην ιδιωτική μάχη και τη δημόσια εικόνα σχολίασε και η παρουσιάστρια Νταβίνα Μακόλ, η οποία βρέθηκε εκεί έχοντας δώσει τη δική της μάχη με όγκο στο εγκέφαλο και καρκίνο του μαστού. Χαρακτηρίζοντας τη συνομιλία τους «πραγματικά υπέροχη», η Μακόλ δήλωσε στη συνέχεια:

«Δεν μπορώ να φανταστώ πώς είναι να περνάς κάτι όπως ο καρκίνος και ταυτόχρονα να χρειάζεται να το μοιραστείς δημόσια, όταν ίσως θα ήταν πιο εύκολο να το κρατήσεις για τον εαυτό σου».

Η ίδια εξήγησε πως ένιωσε αντίστοιχα το 2024, προσθέτοντας όμως: «Όμως τελικά με βοήθησε πολύ να το μοιραστείς, γιατί ένιωσε ότι άλλοι άνθρωποι μπορούσαν να ταυτιστούν ή να πάρουν δύναμη από την εμπειρία μου». Μάλιστα, όταν ο βασιλιάς Κάρολος ρώτησε τη Μακόλ για την εξέλιξη της υγείας της, εκείνη απάντησε: «Είμαι τόσο ευγνώμων», συμπληρώνοντας με νόημα πως «όλα είναι δυνατά».