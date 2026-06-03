Πρόστιμο ύψους 2.992.987 ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή στη Nestlé Hellas Α.Ε. για υπέρβαση του επιτρεπόμενου Περιθωρίου Μικτού Κέρδους σε 48 κωδικούς προϊόντων βασικών κατηγοριών κατανάλωσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής, η παράβαση αφορά προϊόντα των κατηγοριών καφέ, σοκολάτας, βρεφικού γάλακτος και βρεφικών κρεμών και διαπιστώθηκε κατά την περίοδο από 13 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2026.

Όπως αναφέρεται, ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων που διενεργούνται για την τήρηση του ανώτατου επιτρεπόμενου μικτού περιθωρίου κέρδους, βάσει της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης Μαρτίου 2026.

Η Ανεξάρτητη Αρχή επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη απόφαση εντάσσεται στη συστηματική επεξεργασία των φακέλων ελέγχου που βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ η εξέταση και των υπόλοιπων υποθέσεων συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς. Παράλληλα, αναμένεται η ολοκλήρωση νέων ελέγχων το προσεχές διάστημα.