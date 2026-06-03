Η Ελλάδα βγαίνει πλέον από τη λίστα των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε μια εξέλιξη που η κυβέρνηση παρουσιάζει ως οριστικό κλείσιμο ενός κύκλου επιτήρησης που ξεκίνησε με την κρίση χρέους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του, έκανε λόγο για «επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης», τονίζοντας ότι κλείνει ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η απόφαση της Κομισιόν σηματοδοτεί την πλήρη αποκατάσταση της κανονικότητας στην ελληνική οικονομία, σε μια περίοδο κατά την οποία άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται αντιμέτωπα με διαδικασίες εποπτείας λόγω υπερβολικών ελλειμμάτων.

Το μήνυμα Μητσοτάκη

Στην ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι η έξοδος της Ελλάδας από τη λίστα των μακροοικονομικών ανισορροπιών δεν είναι μια απλή τεχνοκρατική διαπίστωση. Όπως σημείωσε, πρόκειται για εξέλιξη που συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια πολιτών και Πολιτείας, μετά από μια μακρά περίοδο κρίσης, μνημονίων, περιορισμών και αυξημένης ευρωπαϊκής παρακολούθησης.

«Κλείνει, έτσι, ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια, με τη χώρα μας να αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα στην οικονομία της», ανέφερε ο πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ακόμη ότι η απόφαση έρχεται σε μια στιγμή κατά την οποία άλλα κράτη-μέλη τίθενται σε καθεστώς εποπτείας λόγω υπερβολικών ελλειμμάτων, γεγονός που, κατά την κυβέρνηση, αναδεικνύει τη διαφορετική πορεία της Ελλάδας.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η εξέλιξη αυτή δεν ήταν αποτέλεσμα τύχης. Όπως ανέφερε, αποτελεί προϊόν δημοσιονομικής σταθερότητας, μεταρρυθμίσεων, ανάπτυξης και προσπάθειας για μείωση του δημόσιου χρέους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε την οικονομική σταθερότητα με την καθημερινότητα των πολιτών, σημειώνοντας ότι τα πλεονάσματα μπορούν να μετατρέπονται σε καλύτερους μισθούς και συντάξεις, οι μεταρρυθμίσεις σε νέες θέσεις εργασίας και η μείωση του χρέους σε μικρότερο βάρος για τις επόμενες γενιές.

Τι σημαίνει η έξοδος από τις μακροοικονομικές ανισορροπίες

Η διαδικασία των μακροοικονομικών ανισορροπιών αποτελεί εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παρακολούθηση χωρών που εμφανίζουν ευπάθειες στην οικονομία τους.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, οι ανισορροπίες συνδέονταν ιστορικά με το υψηλό δημόσιο χρέος, τις εξωτερικές ανισορροπίες, την κατάσταση του τραπεζικού συστήματος και τη συνολική ευαλωτότητα της οικονομίας μετά την κρίση.

Η απόφαση της Κομισιόν ότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται πλέον σε αυτή την κατηγορία έχει ισχυρή συμβολική σημασία, καθώς απομακρύνει έναν ακόμη δείκτη της περιόδου της οικονομικής κρίσης.

Παράλληλα, έχει και πολιτική βαρύτητα, καθώς δίνει στην κυβέρνηση τη δυνατότητα να μιλήσει για επιστροφή της χώρας σε συνθήκες κανονικότητας, με ευρωπαϊκή σφραγίδα.

Η εικόνα της ελληνικής οικονομίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αποτυπώνονται στα οικονομικά ρεπορτάζ για την αξιολόγηση της Κομισιόν, η Ελλάδα εμφανίζει σταθερή αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταγράφει πτώση του χρέους από 154,2% του ΑΕΠ το 2024 σε 146,1% το 2025, με προβλέψεις για περαιτέρω μείωση στο 140,7% το 2026 και στο 134,4% το 2027.

Παράλληλα, η ελληνική οικονομία εμφανίζεται να διατηρεί ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, ενώ καταγράφονται πλεονάσματα στη γενική κυβέρνηση.

Η βελτίωση των τραπεζικών ισολογισμών, η μείωση των παλαιών ευπαθειών και η πρόοδος σε μεταρρυθμίσεις, όπως η ψηφιοποίηση της φορολογικής διοίκησης και η ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, παρουσιάζονται ως βασικοί παράγοντες που συνέβαλαν στην αλλαγή αξιολόγησης.

Η κυβερνητική γραμμή είναι ότι η χώρα μπορεί πλέον να σχεδιάζει το μέλλον της χωρίς τα βαρίδια της προηγούμενης δεκαετίας, αλλά με επίγνωση ότι παραμένουν ανοιχτές προκλήσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο πρωθυπουργός και στη σύγκριση με άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την ανάρτησή του, η έξοδος της Ελλάδας από τη λίστα των μακροοικονομικών ανισορροπιών έρχεται την ώρα που δέκα άλλες χώρες βρίσκονται σε καθεστώς εποπτείας λόγω υπερβολικών ελλειμμάτων.

Η αναφορά αυτή έχει σαφή πολιτική στόχευση: να δείξει ότι η Ελλάδα, η οποία στο παρελθόν βρέθηκε στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής κρίσης, εμφανίζεται πλέον σε καλύτερη δημοσιονομική θέση από άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες. Για την κυβέρνηση, αυτό αποτελεί επιβεβαίωση της στρατηγικής που ακολούθησε τα τελευταία χρόνια.

Η αντιπολίτευση, πάντως, αναμένεται να εστιάσει στο κατά πόσο η μακροοικονομική βελτίωση γίνεται αισθητή στην καθημερινότητα των πολιτών, ιδιαίτερα σε συνθήκες ακρίβειας και πίεσης στα νοικοκυριά.