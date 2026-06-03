Στις 9 Ιουνίου συνεδριάζει ξανά το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστυχημα στα Τέμπη.

Αντικείμενο και της επόμενης συνεδρίασης θα είναι οι δηλώσεις που έγιναν για την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας από Δικηγορικους Συλλογους, το ελληνικό Δημόσιο, την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, και η εισαγγελική πρόταση που ακολούθησε.

Υπενθυμίζεται πως η εισαγγελέας πρότεινε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις των Δικηγορικών Συλλόγων μόνο για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών και να απορριφθούν οι δηλώσεις που έγιναν από το ελληνικό δημόσιο, την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης αλλά και για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

Σήμερα συνέχισαν τις τοποθετήσεις τους επί της εισαγγελικής πρότασης συνήγοροι συγγενών θυμάτων και εκπρόσωποι των Δικηγορικών Συλλόγων. Τοποθέτηση υπήρξε και από το ελληνικό Δημόσιο δια της εκπροσώπου του από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Η τελευταία ανέφερε στην τοποθέτηση της πως το Δημόσιο παρίσταται για να συμβάλλει «θετικά στην διαλεύκανση της υπόθεσης» και στην «αποκατάσταση της δικαιοσύνης».

Να σημειωθεί πως η παράσταση του ελληνικού Δημοσίου στρέφεται αποκλειστικά κατά των τριών σταθμαρχών της απογευματινής – βραδινής βάρδιας της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 και του τότε προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας (σιδηροδρόμων) Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος.

Η σημερινή συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με την τοποθέτηση της συνηγόρου συγγενών θυμάτων Ζωής Κωνσταντοπούλου η οποία αναφέρθηκε κατά κύριο λόγο στη δήλωση παράστασης του ελληνικού Δημοσίου. Η κα Κωνσταντοπούλου θα συνεχίσει την τοποθέτηση της στην επόμενη συνεδρίαση.