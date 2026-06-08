Σε αναβολή οδηγήθηκε η δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος που αφορά στο πόρισμά του σχετικά με την εκτέλεση της Σύμβασης 717.

Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε να αναβάλει επ’ αόριστον τη δίκη προκειμένου να περαιωθούν οι δικογραφίες που αφορούν τη σύμβαση 717 και εκκρεμούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η εισαγγελέας της έδρας ζήτησε την αναβολή της δίκης «μέχρι την περάτωση της ανάκρισης της δικογραφίας και την έκδοση αμετάκλητης απόφασης για την υπόθεση 717». Το δικαστήριο, μάλιστα, είχε ζητήσει σε προηγούμενη συνεδρίασή του πιστοποιητικό πορείας της έρευνας που παραμένει ανοιχτή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης του κατηγορουμένου ζήτησαν να μην αναβληθεί η δίκη. Από την πλευρά τους, οι νομικοί παραστάτες των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών που παρίστανται στο δικαστήριο διχάστηκαν, με κάποιους να συντάσσονται με την εισαγγελική πρόταση για αναβολή και άλλους να εκφράζουν τη διαφωνία τους ζητώντας την πρόοδο της δίκης.