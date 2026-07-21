Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.



Στο επίκεντρο της δίκης είναι οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας επί της εισαγγελικής πρότασης για τα αιτήματα αναβολής της δίκης, τις ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος και τα αιτήματα για αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εισαγγελέας πρότεινε χθες να απορριφθούν τα συγκεκριμένα αιτήματα με την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας να συντάσσεται με την εισαγγελική πρόταση και να ζητά την απόρριψη συνολικά των ισχυρισμών των κατηγορουμένων.

Υπενθυμίζεται πως τα αιτήματα για αναβολή υπέβαλαν συνήγοροι υπεράσπισης κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ, οι οποίοι είναι επίσης κατηγορούμενοι στη δικογραφία που χειρίζεται το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη Σύμβαση 717. Οι συνήγοροί τους ζητούν την αναβολή ή αναστολή της δίκης στη βάση του άρθρου 59 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που αναφέρει πως «Όταν η απόφαση σε ποινική δίκη εξαρτάται από άλλη υπόθεση για την οποία έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, η πρώτη αναβάλλεται ωσότου εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση στη δεύτερη δίκη».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τις σημερινές τοποθετήσεις τους οι συνήγοροι ανέφεραν μεταξύ άλλων πως τα αιτήματα αναβολής «βλάπτουν βάναυσα τα δικαιώματα όλων των υποστηριζόντων την κατηγορία», ότι οι δύο υποθέσεις δεν βρίσκονται στο «ίδιο δικονομικό στάδιο ωριμότητας» και πως κανένα από τα αδικήματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν ταυτίζεται με τα αδικήματα που εκδικάζει το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας.

Ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας και πατέρας θύματος, κ. Αντώνης Ψαρόπουλος, ανέφερε πως με τον διαχωρισμό του σκέλους που αφορά τα στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ θα υπάρξει «θεματικός περιορισμός» και θα «πληγεί η αναζήτηση της ουσιαστικής αλήθειας».

«Οι κατηγορούμενοι αν ήταν ειλικρινείς θα επιδίωκαν να αθωωθούν από την κατηγορία. Αντιθέτως, επιδιώκουν παρελκυστικά να κρυφτούν κάτω από νομικά ευφυολογήματα», τόνισε ο κ. Ψαρόπουλος.

Οι τοποθετήσεις των συνηγόρων είναι σε εξέλιξη.