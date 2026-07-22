Το εδώλιο του Ειδικού Δικαστηρίου για τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και τέσσερις συγκατηγορουμένους του, για την υπόθεση του αποκαλούμενου «μπαζώματος» στα Τέμπη, «δείχνει» ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρούλιας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός εισηγείται προς το Δικαστικό Συμβούλιο του άρθρου 86 την παραπομπή των πέντε από τους συνολικά οκτώ κατηγορουμένους, για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά στους χειρισμούς τους στον χώρο της τραγωδίας, αμέσως μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων, το μοιραίο βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο, ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου εισηγείται να παραπεμφθούν σε δίκη ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός, και τρία μη πολιτικά πρόσωπα, ο τότε γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και οι επικεφαλής της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας Λάρισας κατά τον κρίσιμο χρόνο που κατηγορούνται ως συμμέτοχοι.

Με την ίδια πρόταση, ο κ. Μητρούλιας, σύμφωνα με πληροφορίες, ζητεί τον διαχωρισμό της δικογραφίας για τρεις χαμηλόβαθμους υπαλλήλους της Πυροσβεστικής, προκειμένου να δικαστούν από τα τακτικά δικαστήρια για παράβαση καθήκοντος, λόγω ελλιπούς πραγματογνωμοσύνης σχετικά με τα αίτια της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με την εισαγγελική κρίση, το συγκεκριμένο σκέλος δεν συνδέεται με το αδίκημα που αποδίδεται στον πρώην υφυπουργό.

Ωστόσο, τον τελευταίο λόγο για την παραπομπή ή όχι των κατηγορουμένων έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, το οποίο αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο, προκειμένου να αποφασίσει αν θα συγκροτηθεί Ειδικό Δικαστήριο.

Η υιοθέτηση της εισαγγελικής πρότασης θα οδηγήσει στο πρώτο Ειδικό Δικαστήριο για την τραγωδία των Τεμπών.

Ο πρώην υφυπουργός στην απολογία του έχει αρνηθεί όσα του αποδίδονται υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι η παρουσία του στον τόπο της τραγωδίας περιοριζόταν στον συντονισμό της κρατικής αρωγής και στην ενημέρωση των πολιτών, χωρίς οποιαδήποτε εμπλοκή σε επιχειρησιακές ή ανακριτικές αποφάσεις.

Από την πλευρά του, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός, φέρεται να υποστήριξε ότι η Περιφέρεια λειτούργησε αποκλειστικά υποστηρικτικά, διαθέτοντας τα απαραίτητα μηχανήματα και σημείωσε πως οι αποφάσεις για τη διαχείριση του χώρου και τη διαφύλαξη του αποδεικτικού υλικού ανήκαν στις προανακριτικές αρχές.

Την ίδια ώρα, ανοικτή παραμένει η ανάκριση με κεντρικό πρόσωπο τον πρώην υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, Κώστα Αχ. Καραμανλή, που επίσης έχει παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών για παράβαση καθήκοντος. Μαζί με τον κ. Καραμανλή ελέγχονται και επτά ακόμα πρόσωπα, πρώην Γενικοί Γραμματείς του υπουργείου την περίοδο 2016-2023.